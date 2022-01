Da gennaio 2022 nuova organizzazione ENAC: priorità a settori emergenti e tutela del passeggero

Da gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo assetto organizzativo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

La nuova organizzazione mira a definire meglio le attività dell’Ente e i vari profili di responsabilità delle direzioni. L’obiettivo è dare priorità ai settori emergenti quali la ricerca e la tutela dei diritti del passeggero e valorizzare le peculiarità e le esigenze del territorio.

“La nuova organizzazione dell’ENAC – sottolinea il Presidente Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma – intende proiettare l’Ente al futuro, per meglio fronteggiare le sfide che attendono il settore e, in senso ampio, il comparto aerospaziale. Nel nuovo assetto trova spazio, ad esempio, la direzione dedicata ai diritti del passeggero e alla qualità dei servizi per riportare al centro dell’azione ENAC la tutela dell’interesse pubblico. Un’altra direzione, neo costituita, si occuperà di ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie e dell’aerospazio per consegnare alle generazioni future un ENAC rinnovato e all’avanguardia”.

“Dopo anni di carenza di personale – dichiara il Direttore Generale Alessio Quaranta – si è sentita l’esigenza di razionalizzare l’organizzazione, con l’istituzione di 10 figure dirigenziali in più, in considerazione dell’aumento della pianta organica. Nei prossimi mesi, infatti, al termine dei concorsi che si stanno espletando, l’ENAC potrà assumere circa 400 nuove risorse e tornare quindi ad avere personale adeguato nel numero per continuare ad assicurare lo sviluppo del settore e l’esercizio in condizioni di sicurezza, efficienza, regolarità, sostenibilità ambientale”.

La nuova organizzazione mira ad integrare le varie componenti che costituiscono il trasporto aereo in modo da dare maggiore efficacia alle azioni, concentrando l’attività in macro settori per garantire meglio l’esigenza di uniformità di azioni, di competenze e, di conseguenza, di efficacia nelle risposte all’utenza. A tal fine sono state istituite 6 Direzioni Centrali:

– Direzione Centrale Coordinamento staff Direttore Generale e Relazioni Internazionali: Dott.ssa Giovanna Laschena.

– Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici: Ing. Fabio Nicolai.

– Direzione Centrale Vigilanza Tecnica: Ing. Alessandro Scialla.

– Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture: Ing. Claudio Eminente.

– Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo: Avv. Maria Elena Taormina.

– Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero: Avv. Fabio Marchiandi.

Il Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2021, inoltre, ha nominato il nuovo Vice Direttore Generale, il dott. Mauro Campana, che ha assunto l’incarico dal corrente mese di gennaio 2022.

Il Presidente, il Direttore Generale e il CdA hanno rivolto un sentito ringraziamento al precedente Vice Direttore Generale, dott.ssa Giovanna Laschena, per il lavoro svolto, soprattutto in un periodo di profonda crisi come quella determinata dalla pandemia da Covid-19 e, in generale, per la dedizione professionale rivolta allo sviluppo dell’aviazione civile in ambito nazionale e internazionale.

Il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta, a nome del Consiglio e dei dipendenti dell’Ente, esprimono vive congratulazioni a Mauro Campana per il nuovo incarico, certi che continuerà a svolgere le attività istituzionali alla base della Mission dell’Ente e a favore del passaggio che attende il settore, dal trasporto aereo al comparto aerospaziale.

Il neo Vice Direttore Generale è laureato in Economia e Commercio. Dal 1986 nel Registro Aeronautico Italiano (RAI), confluito in ENAC nel 1997, negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Dirigente della Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo dell’ENAC nell’ambito della quale ha coordinato le direzioni del Personale, Sistemi Informativi, Gestione Finanziaria e Affari Generali.

Il curriculum completo del neo Vice Direttore Generale è consultabile nel Portale Amministrazione Trasparente del sito ENAC: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it.

(Ufficio Stampa ENAC)