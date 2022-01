News Brevi – 04.01.2022

ROLLS-ROYCE COMPLETA LA VENDITA DI BERGEN ENGINES – Rolls-Royce annuncia il completamento della vendita del Bergen Engines business a Langley Holdings plc, per un enterprise value di 63 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione, annunciato il 3 agosto 2021, fa seguito alla conclusione dei lavori per separare il business dal Gruppo. “I proventi della vendita di 91 milioni di euro dalla transazione, insieme a 16 milioni di euro in contanti detenuti all’interno di Bergen Engines che sono stati trattenuti da Rolls-Royce, saranno utilizzati per aiutare a ricostruire il bilancio di Rolls-Royce a sostegno della nostra ambizione a medio termine di tornare ad un profilo creditizio di tipo investment grade. Nel 2020 Bergen Engines ha generato ricavi per circa 200 milioni di euro, con le attività e le passività del business presentate come held for sale nel Rolls-Royce Holdings plc consolidated balance sheet”, afferma Rolls-Royce.

DELTA: IL METEO INVERNALE E LA VARIANTE OMICRON CONTINUANO A IMPATTARE LE OPERAZIONI – L’impatto del meteo invernale, che ha colpito una parte significativa del paese e comprende due importanti hub Delta, e la variante omicron hanno continuato a ostacolare le operazioni di Delta, con la compagnia aerea che ha previsto di cancellare lunedì 3 gennaio circa 500 voli per la giornata. Martedì e mercoledì sono previste circa 200 cancellazioni al giorno. Questi numeri riflettono il totale tra Delta mainline and Delta Connection operated flights, su oltre 4.000 partenze giornaliere. “Quando possibile, i team Delta si sforzano di cancellare i voli con sufficiente anticipo in modo che i clienti vengano avvisati quando possibile prima di arrivare in aeroporto. Riprenotiamo automaticamente i clienti con voli cancellati sul successivo miglior itinerario disponibile verso la loro destinazione finale. Per opzioni self-service, i clienti sono caldamente invitati a scaricare e utilizzare l’app Fly Delta o a visitare delta.com per controllare lo stato del volo e gestire la nuova prenotazione. Gli aggiornamenti possono anche essere inviati direttamente a un dispositivo mobile o tramite e-mail se questa opzione è selezionata durante la prenotazione o aggiunta in seguito. Con le deroghe per il meteo attive a Seattle, Minneapolis-St. Paul e la Mid-Atlantic region, consigliamo anche ai clienti i cui viaggi includono queste città di considerare di spostare il loro viaggio prima o dopo l’evento meteorologico invernale, evitando inutili attese negli aeroporti. Queste modifiche possono essere effettuate tramite delta.com o l’app Fly Delta. Per evitare tempi di attesa al telefono, tutti i clienti possono gestire il viaggio tramite piattaforme online o richiamare entro 72 ore dalla partenza programmata del volo. Ci scusiamo con i clienti per l’impatto che tutto ciò sta avendo sui loro piani di viaggio. Il personale Delta sta continuando a lavorare insieme 24 ore su 24 per reindirizzare e sostituire aeromobili ed equipaggi e portare i clienti dove devono essere nel modo più rapido e sicuro possibile. Quando ciò non è possibile, i Delta Reservations specialists si coordinano con il nostro Operations and Customer Care Center per ottenere l’imbarco sul prossimo volo disponibile”.

DELTA: TRAVEL WAIVER A MINNEAPOLIS – A causa delle previsioni del tempo invernali a Minneapolis, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore il 4-5 gennaio 2022. In questo modo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il rebooked travel si verifica entro o prima del 9 gennaio 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team meteorologico di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

NORWEGIAN JANUARY SALE – Norwegian informa: “Viaggia spendendo meno nei paesi nordici e goditi una vacanza invernale, oppure prenota in anticipo per una rilassante pausa estiva grazie ai saldi di gennaio di Norwegian. La vendita va dal 1 gennaio al 16 gennaio 2022, per viaggi tra il 17 gennaio 2022 e il 29 ottobre 2022. Norwegian si rende conto che le circostanze possono cambiare e attualmente offre una riprenotazione senza commissioni su tutti i voli. Questa è un’offerta limitata valida per i biglietti LowFare e LowFare+ su tutti i voli. Le condizioni sono soggette a modifiche e si applicheranno le condizioni pubblicate al momento della prenotazione. Per maggiori informazioni visitare https://www.norwegian.com/it/offers/new-year/”. Norwegian è stata votata Europe’s Best Low-Cost airline da Skytrax per sei anni consecutivi. Dal 2012, Norwegian ha vinto oltre 55 premi per il servizio, i prodotti e l’innovazione nel settore.