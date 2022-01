News Brevi – 11.01.2022

AIRBUS SVILUPPA IL PMAD PER IL LUNAR GATEWAY MODULE – Airbus Crisa, una società affiliata di Airbus, ha firmato un contratto per lo sviluppo del Power Management and Distribution (PMAD) system per l’Habitation and Logistics Outpost (HALO) con Northrop Grumman. Airbus Crisa è una società spagnola fondata nel 1985 per progettare e produrre electronic equipment and software for space applications, oltre a engineering projects for ground stations. È completamente integrata in Airbus Defence and Space. La nuova Lunar Gateway station, il cui lancio è previsto nel 2024, avrà inizialmente due moduli e sarà ampliata negli anni successivi a cinque moduli. La stazione è destinata a fungere da laboratorio spaziale e da postazione logistica intermedia per viaggi futuri sulla superficie della Luna e su Marte. I due moduli iniziali sono noti come PPE e HALO. PPE (Power and Propulsion Element) ha pannelli solari che alimentano la stazione e propulsori che gli consentono di mantenere un’orbita stabile attorno alla Luna. HALO è l’Habitation and Logistics Outpost module dove gli astronauti vivranno durante i circa 40 giorni delle prime missioni. “Questo contratto del valore di oltre 50 milioni di dollari riflette la nostra capacità di fornire equipaggiamenti spaziali altamente specializzati a produttori globali ed è il nostro primo contributo al Moon-orbiting Gateway, che fa parte del programma Artemis della NASA per tornare sulla Luna”, ha affermato Fernando Gómez-Carpintero, CEO of Airbus Crisa. “Questo è un passo entusiasmante poiché Airbus Crisa sta progettando il PMAD per diventare lo standard modular power management system per tutte le future space stations e gli human vehicles. Abbiamo fornito una soluzione dirompente, con un concept architettonico mai visto prima nel settore. Questo pone le basi per un nuovo standard internazionale, ponendo l’azienda all’avanguardia nel settore”. Il PMAD ha quattro power units e gestirà l’elettricità dai pannelli solari del Power and Propulsion Element (PPE). Distribuirà la potenza alle apparecchiature di bordo e al resto della stazione secondo necessità, garantendo sempre la sicurezza dell’equipaggio a bordo.

AERONAUTICA MILITARE: ULTERIORE TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA – È terminato poco dopo le 18.30 del 10 gennaio il trasporto sanitario d’urgenza da Alghero a Pescara a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino a favore di una donna in stato di gravidanza ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari a causa di minaccia di parto trigemellare pretermine. Il velivolo, decollato alle 15.30 dall’aeroporto militare di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco della donna assistita da una équipe medica ed accompagnata da un familiare, il velivolo militare è immediatamente ripartito verso l’aeroporto di Pescara dal quale, la paziente è stata trasportata in ambulanza presso l’Ospedale S.S. Annunziata di Chieti. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza operativa, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Questo appena concluso è il quarto volo sanitario urgente effettuato dagli equipaggi dell’Aeronautica Militare nelle ultime 48 ore. Missioni di questo tipo richiedono massima e assoluta tempestività, garantita da una minuziosa e capillare organizzazione e da procedure ben rodate. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AUSTRIAN AIRLINES RICERCA NUOVI APPRENDISTI NEL 2022 – Per 25 anni la formazione in apprendistato per i giovani è stata una priorità per Austrian Airlines. “La formazione in apprendistato è un investimento importante e prezioso per il futuro. Da un lato, gli apprendisti sono i nostri esperti di aviazione di domani e, dall’altro, vogliamo offrire ai giovani prospettive per la loro vita professionale. Siamo molto lieti di offrire formazione come mechatronics technician in production technology nel 2022”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. Dal 1997 più di 200 apprendisti sono stati formati in una varietà di apprendistati tecnici presso l’apprenticeship workshop a Vienna Airport. Il programma di apprendistato per tecnico meccatronico è stato introdotto nel 2019 ed è uno dei tirocini più popolari presso Austrian Airlines. Attualmente 20 giovani talenti sono iscritti a questo apprendistato. “Soprattutto nel settore aeronautico, procedure senza intoppi sono impensabili senza personale di manutenzione professionale. Apprezziamo una formazione completa e un alto livello di qualità”, afferma il COO, Francesco Sciortino. Il mechatronics apprenticeship inizia a settembre, con domande possibili fino al 13 febbraio. Il corso di meccatronica, che può essere combinato con Austrian Matura, si svolge presso l’Austrian Airlines apprentice workshop a Vienna Airport. Durante i 3,5 anni di apprendistato, i tirocinanti beneficiano dell’esperienza e della professionalità dei tecnici di Austrian Airlines. Oltre alla formazione pratica sul posto di lavoro, l’apprendistato comprende anche uno specialist Cat.A training, che prepara specificamente gli apprendisti al loro futuro ambiente di lavoro. Sono incluse anche la formazione teorica presso la scuola professionale e seminari specialistici interni ed esterni. L’apprendistato inizia a settembre 2022 e le domande possono essere presentate su Austrian Airlines: https://apply.lufthansagroup.careers/index.php?ac=jobad&id=80488&language=2.

SAS: TRAFFICO IN AUMENTO A DICEMBRE – A dicembre quasi un milione di passeggeri ha volato con SAS, con un aumento di oltre il 150% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Anche la capacità è aumentata di oltre il 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e rispetto al mese scorso la capacità è rimasta simile. Il load factor a dicembre è stato del 57%, con un miglioramento di 24 punti percentuali rispetto a dicembre dello scorso anno. “I viaggi di Natale e Capodanno sono stati impegnativi come previsto, il che è stato positivo. Tuttavia, lo sviluppo della variante Omicron COVID-19 ha influenzato sia la domanda dei clienti che la capacità del personale in tutto il settore, il che ha avuto un impatto negativo sul numero effettivo di voli durante il mese. Continuiamo a essere colpiti dalla pandemia e affrontiamo un futuro imprevedibile, il che significa che dobbiamo essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti nella domanda”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AUSTRIAN AIRLINES E SPAIRLINERS ESTENDONO L’E-JET COMPONENT SUPPORT CONTRACT – Spairliners, independent component aftermarket service provider specializzato nella famiglia di aeromobili E-Jet, e Austrian Airlines hanno firmato un long-term flight hour agreement, estendendo il component support per la E-Jet fleet di Austrian Airline. La compagnia aerea austriaca opera attualmente 17 aeromobili Embraer E195. Il contratto include l’accesso al component pool di Spairliners, servizi di riparazione tramite la loro vasta rete di manutenzione in tutto il mondo, la logistica e uno stock dedicato in loco presso la base della compagnia aerea all’aeroporto di Vienna. “Siamo molto lieti di essere stati selezionati da Austrian Airlines come loro partner preferito per il component support della loro flotta E-Jet. Noi di Spairliners forniamo ai nostri clienti soluzioni affidabili e orientate al futuro, completamente personalizzate in base alle loro esigenze, a condizioni molto competitive. Il rinnovo del contratto dimostra che il nostro impegno a fornire il miglior supporto possibile ad Austrian Airlines durante la pandemia, con soluzioni scalabili per soddisfare le loro esigenze, ha ulteriormente rafforzato la nostra relazione di lunga data e di successo”, afferma Taco Stouten, Head of Sales and Marketing at Spairliners. “Spairliners ha dimostrato di essere un partner molto affidabile e competente per noi, quindi continuiamo a riporre la nostra fiducia in loro per fornire full component support per la nostra flotta E-Jet. Apprezziamo le soluzioni flessibili e l’alto livello di collaborazione che hanno offerto durante la pandemia e non vediamo l’ora di lavorare insieme a Spairliners in futuro”, afferma Wolfgang Dielacher, Head of Strategic Procurement Technics at Austrian Airlines.

NUOVA NOMINA PER DELTA – Delta Air Lines darà il benvenuto a Scott M. Laurence come Vice President – Network Planning a partire dal 18 gennaio. Riportando direttamente a Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning, Scott lavorerà per rafforzare ulteriormente il network globale di Delta e le partnership di joint venture, posizionando nel contempo la compagnia aerea per il successo continuo e per opportunità di crescita a lungo termine. “Scott è ben posizionato e porta un’enorme esperienza per costruire sul network globale leader di Delta”, ha affermato Esposito. “Con la sua mentalità innovativa e strategica e uno spirito di leadership, è perfetto per il team Delta”. Prima dei suoi quasi 14 anni con JetBlue, Laurence ha anche ricoperto management and network strategy roles presso United Airlines. Laurence ha conseguito un Bachelor of Science in Aviation Business Administration presso la Embry-Riddle Aeronautical University.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER DELTA – Delta è stata riconosciuta come No. 1 transportation company on The JUST 100: Companies Doing Right By America, che classifica le aziende in base alle questioni sociali a cui i consumatori tengono maggiormente, inclusi salari equi, creazione di posti di lavoro e responsabilità. La compagnia aerea si è classificata al 38° posto nell’elenco globale delle compagnie. “Il potere del brand Delta ha sempre messo le persone al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questo è un meraviglioso riconoscimento degli incredibili sforzi delle nostre persone per prendersi cura dei nostri clienti, delle nostre comunità e del nostro pianeta. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma ci impegniamo a connettere il mondo e renderlo un posto migliore per le generazioni a venire”.

EMIRATES: IL REAL MADRID ARRIVA A RIYAHD CON L’A380 – L’A380 Emirates con la livrea blu “mobility” di Expo 2020 è atterrato a Riyadh, Arabia Saudita, con a bordo di uno dei club più famosi del calcio mondiale, il Real Madrid, per difendere il titolo nelle semifinali di Supercoppa di Spagna. “A bordo di questo speciale volo charter, gli ospiti e i giocatori del club spagnolo hanno sperimentato i servizi di bordo della compagnia aerea per riposarsi e distendersi nel massimo comfort prima della loro tanto attesa partita. L’equipaggio amichevole e professionale di Emirates ha assicurato il benessere di tutti a bordo, con misure di salute e sicurezza migliorate e l’osservanza di protocolli come l’uso di maschere”, afferma Emirates. Emirates è il più grande operatore mondiale dell’A380. Dal 2011 Emirates è lo sponsor principale ufficiale del Real Madrid, riunendo due dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore dell’aviazione e del calcio.