Eurowings ancora una volta tra le compagnie aeree più puntuali in Europa

Eurowings è ancora una volta tra le compagnie aeree più puntuali e affidabili in Europa nel 2021.

“L’anno scorso la compagnia aerea tedesca per le vacanze ha portato il 90% dei suoi ospiti alle loro destinazioni in tempo, migliorando anche la percentuale di on-time flights rispetto al pre-Covid year 2019, del sette percento.

La compagnia conferma un trend positivo che ha portato Eurowings ai vertici della competizione europea nei key customer parameters puntualità e affidabilità. La performance può essere attribuita a un pacchetto completo di misure con cui Eurowings garantisce da anni la migliore stabilità possibile nelle operazioni di volo. I passeggeri apprezzano molto le recenti prestazioni al top, che si riflettono nei punteggi di soddisfazione dei clienti Eurowings costantemente elevati”, afferma Eurowings.

“Nel secondo anno della pandemia coronavirus, siamo stati nuovamente in grado di offrire ai nostri ospiti operazioni di volo puntuali e affidabili, proprio come giustamente si aspettano da noi”, afferma Jens Ritter, COO di Eurowings. “Sono molto orgoglioso delle prestazioni dei nostri team Eurowings, che ci hanno permesso di distinguerci come compagnia aerea di valore che offre prezzi equi con ottime performance, volando ai vertici del settore”.

Allo stesso tempo, il 2021 è stato un anno estremamente impegnativo per l’aviazione. In un periodo altamente volatile, Eurowings ha aumentato le sue operazioni di volo da meno di 20 a più di 70 aeromobili. “Nel 2022, continueremo il nostro impegno immutato per prestazioni stabili e il miglior servizio possibile, perché la soddisfazione dei nostri ospiti è il nostro più grande incentivo”.

Sul proprio sito web, la compagnia aerea pubblica quanto è puntuale per i propri ospiti: https://www.eurowings.com/en/information/about-us.html.

Anche i portali indipendenti confermano regolarmente che Eurowings ha un’ottima performance operativa. Cirium, già Flight Global, elenca Eurowings tra le dieci compagnie aeree più puntuali in Europa nel suo Performance Review 2021. Il fornitore di dati britannico Official Airline Guide (OAG) valuta regolarmente la puntualità di oltre 100 compagnie aeree internazionali. Nella valutazione di dicembre 2021, Eurowings occupa il primo posto ed è l’unica compagnia aerea europea nella top ten.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)