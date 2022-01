Air France servirà Quebec City da Parigi-Charles de Gaulle

Air France sta espandendo i suoi servizi in Canada, il secondo mercato a lungo raggio della compagnia aerea per posti offerti.

A partire dal 17 maggio 2022, Air France volerà da Parigi-Charles de Gaulle verso il Quebec City Jean Lesage International Airport (YQB), con tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato.

I voli saranno operati con Airbus A330-200 equipaggiati con le nuove cabine di viaggio, con una capacità di 224 posti (36 in Business, 21 in Premium Economy e 167 in Economy).

Orari dei voli (in ora locale):

AF0352: Parte da Paris-Charles de Gaulle alle 13:10, arriva a Quebec City alle 14:40.

AF0353: Parte da Quebec City alle 17:00, arriva a Paris-Charles de Gaulle il giorno successivo alle 05:45.

Le prenotazioni possono essere effettuate su airfrance.com o tramite agenzie di viaggio.

Questa nuova rotta non-stop si aggiunge al daily bus service di Air France che collega il Montreal Pierre Elliott Trudeau airport a Quebec City, disponibile gratuitamente per tutti i clienti che effettuano una coincidenza da un volo Air France.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche a seconda delle restrizioni di viaggio. Dall’inizio della crisi COVID-19, Air France ha adattato i propri servizi in tempo reale, tenendo conto dell’evoluzione della situazione sanitaria. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per saperne di più, visitare airfrance.traveldoc.aero.

Presente in Canada dal 1950, Air France collega Parigi-Charles de Gaulle a Montreal (seconda destinazione internazionale di Air France con un massimo di 4 voli giornalieri), Toronto (fino a 2 voli giornalieri) e Vancouver (fino a 1 volo giornaliero) tutto l’anno.

Quest’estate, la capacità di Air France da e verso il Canada sarà superiore del 25% rispetto a prima della pandemia. Air France diventerà così la prima compagnia aerea europea in termini di capacità tra Europa e Canada.

Le cabine dell’Airbus A330-200 di Air France sono state recentemente completamente rinnovate per offrire a tutti i clienti i massimi livelli di comfort.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente e fino al 28 febbraio 2022 biglietti completamente modificabili per viaggiare fino al 30 giugno 2022. I clienti possono modificare la propria prenotazione gratuitamente o richiedere un credit voucher rimborsabile se non desiderano più viaggiare. In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, il cliente ha la possibilità di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

(Ufficio Stampa Air France)