Airbus e i suoi partner creeranno un aircraft lifecycle centre in Cina

Airbus ha siglato un Memorandum d’Intesa (MOU) con la città di Chengdu e Tarmac Aerosave per lo sviluppo del primo sustainable aircraft “lifecycle” service centre in Cina. L’accordo coprirà una serie di attività che vanno da aircraft parking and storage a maintenance, upgrades, conversions, dismantling and recycling services per vari tipi di aerei.

“Si tratta di un ulteriore contributo concreto alla ricerca di sostenibilità dell’industria aeronautica, a supporto del principio di un’economia circolare, in linea con l’obiettivo di Airbus di essere pionieri dell’aerospazio sostenibile. Questo centro unico sosterrà l’espansione degli Airbus aviation services, consentendo al tempo stesso l’attuazione della “Green Industry” strategy della Cina”, ha dichiarato Klaus Roewe, SVP Airbus Customer Services. “L’aircraft phase-out in Cina è previsto in crescita esponenziale nei prossimi 20 anni. Airbus è impegnata a investire nella regione e questo one-stop-shop – il primo in Cina e al di fuori dall’Europa – vedrà Airbus ben posizionata nel Chinese aircraft ‘second life’ services market”.

Si prevede che l’accordo formale per stabilire e inquadrare questa cooperazione industriale sarà siglato dai partner a metà del 2022, mentre l’entrata in servizio del nuovo centro è prevista per la fine del 2023, subordinata all’approvazione delle normative pertinenti.

Tarmac Aerosave porterà nel progetto 15 anni di comprovata esperienza in eco-efficient aircraft dismantling. Situata presso il medesimo centro, Satair, filiale di Airbus, acquisirà gli aerei più vecchi, commercializzerà e distribuirà le parti usate risultanti per completare l’intera gamma di lifecycle services. La struttura coprirà una superficie di 690.000 metri quadrati e avrà una storage capacity di 125 aeromobili.

Airbus prosegue nell’attuazione della propria sustainability roadmap per l’industria aeronautica, consentendo un maggiore riutilizzo degli aeromobili e il riciclo di materiali e equipaggiamenti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)