Airbus consegna l’ultimo Dauphin allo Spanish Customs Service

Airbus ha consegnato l’ultimo elicottero Dauphin, un AS365 N3, allo Spanish Customs Service. Questo elicottero rafforzerà la capacità del Customs Surveillance Service di combattere il traffico di droga nello Stretto di Gibilterra, nel Mare di Alboran e in Galizia.

L’elicottero è stato personalizzato presso le strutture di Airbus Helicopters ad Albacete ed è dotato di mission equipment come un electro-optical system, un radar, un tactical communications system e una search light, poiché la maggior parte dei voli di pattuglia si svolge di notte. Grazie ai suoi long-range fuel tanks, lo Spanish Customs Dauphin può volare fino a 3 ore e 30 minuti e raggiungere un’elevata velocità di crociera di 145 nodi, una risorsa essenziale per il tipo di missioni in cui verrà impiegato.

I tre Dauphin della dogana spagnola svolgono missioni di pattugliamento marittimo per rintracciare, inseguire e intercettare le veloci barche che tipicamente trasportano merci di contrabbando. Nel 2021, gli elicotteri Dauphin hanno contribuito al sequestro di oltre 200 tonnellate di droghe illegali in Spagna, lavorando con le 45 navi e unità di terra del Customs Service.

“Lo Spanish Customs è un partner di lunga data dal 1985 e siamo molto orgogliosi di come, da quando è stato loro consegnato il primo Dauphin nel 2002, questi elicotteri abbiano svolto compiti essenziali per la popolazione come la lotta al traffico di droga in un ambiente ostile”, ha affermato Fernando Lombo, Managing Director of Airbus Helicopters in Spain. “Ringraziamo le donne e agli uomini della dogana che stanno sfruttando appieno le capacità di pattugliamento marittimo del Dauphin, volando l’eccezionale cifra di quasi 1.000 ore all’anno con ogni Dauphin per proteggere la comunità”.

Questo è l’ultimo elicottero della leggendaria famiglia Dauphin che è stato prodotto a Marignane da Airbus Helicopters. Negli ultimi quarant’anni sono stati prodotti più di 1.100 elicotteri, che hanno volato sette milioni di ore in 70 paesi diversi. Tra i suoi numerosi traguardi spicca il raggiungimento del world speed record nel novembre 1991, quando il Dauphin raggiunse i 201 nodi su un percorso di 3 km.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)