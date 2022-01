ITA Airways e airBaltic annunciano un accordo di codeshare

ITA Airways e airBaltic danno inizio ad un accordo di codeshare per offrire ai propri clienti nuovi collegamenti e destinazioni di viaggio. I clienti di airBaltic avranno a disposizione una via di accesso privilegiata a varie destinazioni in Italia. Contestualmente, i passeggeri di ITA Airways potranno acquistare i biglietti aerei per voli diretti da Roma (Fiumicino) e Milano (Malpensa) per Riga.

airBaltic espanderà il proprio network applicando il proprio codice “BT” sui voli operati da ITA Airways su 10 destinazioni italiane già nella stagione invernale in corso, ovvero sui collegamenti verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Catania, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Torino, Trieste, Venezia. Queste destinazioni si incrementeranno ulteriormente nella stagione estiva per comprendere i voli su Bologna, Firenze, Napoli e Verona.

Allo stesso modo, ITA Airways offrirà nuovi collegamenti ai suoi passeggeri e applicherà il suo codice “AZ” sui voli operati da airBaltic tra l’Italia e la Lettonia

Martin Gauss, Chief Executive Officer di airBaltic, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter avere ITA Airways come nuovo partner nel nostro network di accordi di codeshare. Si tratta di un network importante che ci consente di migliorare ulteriormente i collegamenti verso i paesi baltici. La nuova partnership fornirà comode connessioni con numerose destinazioni in Italia”.

Grazie a questo accordo, i clienti di ITA Airways e airBaltic possono volare verso le destinazioni scelte con un biglietto ‘unico’, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all’aeroporto di arrivo.

I voli in codeshare sono già disponibili per la vendita attraverso i rispettivi siti web delle compagnie aeree (ita-airways.com e airbaltic.com), i sistemi di prenotazione e nelle agenzie di viaggio. La validità è sui voli operati dal 2 febbraio 2022.

I voli airBaltic vengono effettuati con moderni e sostenibili Airbus A220-300, e prevedono biglietti flessibili a tariffe vantaggiose in classe Economy e in classe Business. L’orario completo dei voli airBaltic è consultabile sulla homepage della compagnia all’indirizzo www.airbaltic.com.

(Ufficio Stampa ITA Airways)