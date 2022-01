American Airlines e British Airways svelano i piani per migliorare la customer experience al JFK Terminal 8

American Airlines e British Airways hanno annunciato maggiori dettagli sui piani per la co-localizzazione delle operazioni presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 8 a partire dal 1° dicembre 2022. Grazie a un investimento di 400 milioni di dollari per riqualificare, espandere e migliorare il terminal, la mossa avvicinerà i Joint Business partners.

Insieme, gli investimenti nel terminal e la co-ubicazione offriranno un’esperienza cliente più fluida, supportando al contempo l’ambizioso piano dell’Autorità portuale di New York e del New Jersey di trasformare il JFK in un aeroporto globale leader.

“American è ansiosa di dare il benvenuto a British Airways nella loro nuova casa al JFK”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer, American. “Il loro trasferimento al Terminal 8 rafforza ulteriormente la nostra partnership di lunga data e rende più facile che mai per i clienti viaggiare tra New York e Londra o in seguito attraverso le nostre reti globali”.

American e British Airways sono state le prime compagnie aeree a iniziare gli sforzi di riqualificazione del JFK, aprendo la strada a gennaio 2020 con cinque nuovi widebody gates, quattro nuove widebody hardstand parking positions, un sistema di gestione dei bagagli migliorato, nuovi servizi per i clienti e offerte ampliate per gli ospiti premium, tra cui circa 130.000 piedi quadrati di terminal space nuovo e ristrutturato.

Tom Stevens, British Airways’ Director of Brand and Customer Experience, ha dichiarato: “New York occupa un posto speciale nel nostro cuore come una delle nostre destinazioni più amate e importanti. Il nostro trasferimento al Terminal 8, ristrutturato e ampliato, porterà una serie di vantaggi ai nostri clienti, inclusa una migliore esperienza di trasferimento, che consentirà loro di viaggiare verso più di 30 destinazioni negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina con American Airlines. British Airways rimarrà al Terminal 7 fino al 1° dicembre 2022 e abbiamo continuato a investire nell’esperienza per i nostri clienti, compresa la nostra area check-in, le connessioni e le lounge”.

Una volta completati i lavori entro la fine dell’anno, i clienti premium che viaggiano con entrambe le compagnie aeree e altri partner oneworld avranno accesso a un viaggio rinnovato attraverso JFK.

Quando i clienti arrivano al Terminal 8, un’area per il check-in premium in co-branding che fornisce un servizio personalizzato in stile concierge per gli ospiti di alto livello sostituirà l’ex Flagship First Check-In space di American. Elementi architettonici attentamente progettati definiranno anche un nuovo spazio esclusivo per il check-in per i business customers idonei.

Una volta superati i controlli di sicurezza, tre distintive lounge personalizzate che combinano il meglio di entrambi i brand forniranno una preflight experience raffinata e accogliente per ospiti selezionati in base alla cabina di viaggio e allo stato del programma fedeltà. Le offerte ampliate delle lounge premium includeranno posti per circa 1.000 dei clienti più fedeli di American e British Airways. Ogni lounge è stata progettata con finiture originali di fascia alta, elevando l’esperienza e il servizio offerti a ogni ospite.

Sebbene le interruzioni rimarranno limitate, il Flagship First Check-in di American al JFK dovrebbe chiudere a partire dal 1° febbraio per lavori di costruzione. I clienti Premium che viaggiano su itinerari idonei saranno indirizzati a banchi check-in temporanei situati nelle vicinanze. Tutti gli spazi lounge rimarranno aperti e operativi per tutta la durata del progetto di riqualificazione. Dopo il completamento, il Concourse B Admirals Club chiuderà. Il Concourse C Admirals Club continuerà a servire i membri, i clienti d’élite qualificati e coloro che viaggiano su itinerari idonei.

“In qualità di Atlantic Joint Business partners, American e British Airways offrono il maggior numero di voli e l’orario più competitivo per i clienti che viaggiano tra New York e Londra rispetto a qualsiasi altra partnership, con un massimo di 14 partenze giornaliere di punta previste per operare tra JFK e Londra Heathrow Airport ( LHR) quest’estate.

Insieme, i clienti di American e British Airways saranno in grado di realizzare ancora più valore dai vantaggi reciproci consolidati, godendo al contempo di una flessibilità senza precedenti e di un’esperienza di connessione davvero senza interruzioni. Fino a quando le operazioni non saranno completamente trasferite al Terminal 8 a dicembre, British Airways continuerà a fornire un’esperienza di prim’ordine ai propri clienti al Terminal 7 di JFK”, affermano le compagnie.

(Ufficio Stampa American Airlines – British Airways – Photo Credits American Airlines – British Airways)