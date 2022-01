China Airlines e Boeing annunciano un ordine per quattro 777 Freighter

Boeing e China Airlines hanno annunciato che il vettore ha ordinato quattro 777 Freighter, che si aggiungono alla sua vasta flotta di aeroplani Boeing. Con un valore di 1,4 miliardi di dollari a prezzi di listino, l’ordine consentirà alla compagnia aerea di cogliere nuove opportunità di mercato mentre la global air cargo demand continua a crescere.

“Il 777 Freighter ha svolto un ruolo fondamentale nei nostri sforzi per mantenere la redditività durante la pandemia e questi aerei aggiuntivi saranno parte integrante della nostra strategia di crescita a lungo termine”, ha affermato il China Airlines Chairman, Hsieh Su-Chien. “Siamo entusiasti di aggiungere altri 777 Freighter, con la loro efficienza operativa e affidabilità. Il nostro programma di modernizzazione della flotta ci consentirà di fornire valore aggiunto ai nostri clienti, soprattutto mentre la supply chain globale continua ad evolversi”.

“Il 777 Freighter è il cargo bimotore più grande e capace del mondo. Ha un range di 4.970 miglia nautiche (9.200 km) con un maximum revenue payload di 102 tonnellate (224.900 libbre), contribuendo a una riduzione del 17% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per tonnellata rispetto agli aeroplani di generazione precedente. Inoltre, il 777F consentirà a China Airlines di effettuare meno scali sulle rotte a lungo raggio, riducendo ulteriormente le tasse di atterraggio associate e determinando il costo di viaggio più basso di qualsiasi altro large freighter”, afferma Boeing.

“Siamo entusiasti che China Airlines abbia nuovamente selezionato il 777 Freighter come spina dorsale della sua flotta cargo di livello mondiale”, ha affermato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Le caratteristiche leader di mercato del 777 Freighter forniscono capacità aggiuntiva, maggiore efficienza e maggiore valore ai clienti di China Airlines, consentendo al vettore di soddisfare la air cargo demand e posizionarsi per una crescita a lungo termine”.

“Nel 2021 le air cargo revenue di China Airlines sono aumentate del 186% rispetto all’anno pre-pandemia, il 2019, quasi compensando un calo del 96% delle passenger revenue. L’anno scorso China Airlines Cargo ha registrato l’anno migliore della sua storia – oltre 100 miliardi di TWD (3,6 miliardi di dollari USA) di entrate – sfruttando la sua all-Boeing fleet esistente di 18 747-400 Freighter e 3 777 Freighter. Con 3 già in ordine, il 777 Freighter di China Airlines è il complemento perfetto alla flotta esistente di 747-400 Freighter della compagnia aerea, in grado di accogliere senza problemi pallet alti 3 metri (10 piedi) e massimizzare la flessibilità per le sue air cargo operations”, conclude Boeing.

