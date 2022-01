Emirates ripristina i voli verso cinque Stati dell’Africa

Emirates riprende le operazioni tra Dubai e cinque paesi africani a partire dal 29 gennaio, offrendo ai clienti più scelta, valore superiore e connettività migliorata da e verso Dubai.

Il significativo ripristino dei servizi include Addis Abeba, Etiopia; Dar El Salaam, Tanzania; Nairobi, Kenya; Harare, Zimbabwe; I tre gateway sudafricani di Emirates Johannesburg, Cape Town e Durban.

I clienti che volano in entrata e in uscita dai gateway africani di Emirates possono connettersi in sicurezza a Dubai e a una serie di mete verso Europa, Medio Oriente, Americhe, Asia occidentale e Australasia.

Sud Africa: i voli tra Dubai e il Sud Africa opereranno come voli giornalieri da e per Johannesburg, a partire dal 29 gennaio e doppi servizi giornalieri dal 1° febbraio. I voli da e per Città del Capo e Durban opereranno tutti i giorni dal 1° febbraio.

Il volo Emirates EK 761 parte da Dubai alle 04:40 e arriva a Johannesburg alle 10:55. L’EK 762 parte da Johannesburg alle 13:25, arrivando a Dubai alle 23:45. Il secondo volo giornaliero, EK 763, parte da Dubai alle 10:05, arrivando a Johannesburg alle 16:30. Il volo di ritorno, EK 764, parte da Johannesburg alle 18:50, arrivando a Dubai alle 05:05 del giorno successivo.

L’EK 772 da Dubai a Città del Capo parte alle 03:55 e arriva a Città del Capo alle 11:45. L’EK 771 lascia Cape Town alle 18:25, arrivando a Dubai alle 05:55 del giorno successivo. L’EK 775 parte da Dubai alle 10:35, arrivando a Durban alle 17:05, e l’EK 776 decolla da Durban alle 19:00, arrivando a Dubai alle 05:15 il giorno successivo.

Kenya: Emirates opererà 10 voli settimanali per Nairobi dal 29 gennaio. Gli EK 719 e 720 opereranno domenica, mercoledì, venerdì e sabato, decollando da Dubai alle 09:35 e arrivando a Nairobi alle 13:45, lasciando a loro volta Nairobi alle 15:30 e atterrando a Dubai alle 21:30. Gli EK 721 e 722 voleranno domenica, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato con l’EK 721 che decollerà da Dubai alle 02:10 e arriverà a Nairobi alle 06:20. L’EK 722 lascerà Nairobi alle 2355, arrivando a Dubai alle 0555.

Etiopia: i voli Emirates per Addis Abeba opereranno tutti i giorni dal 30 gennaio, con l’EK 723 che decollerà da Dubai alle 09:25 e arriverà ad Addis Abeba alle 12:40. EK 724 lascia Addis Abeba alle 15:05, arrivando a Dubai alle 2015.

Tanzania: Emirates opererà per Dar Es Salaam con cinque voli settimanali a partire dal 30 gennaio. L’EK 725 decollerà da Dubai alle 09:30, arrivando a Dar Es Salaam alle 13:55. L’EK 726 lascerà Dar Es Salaam alle 15:25, atterrando a Dubai alle 21:50.

Zimbabwe: Emirates opererà per Harare con sei voli settimanali collegati al suo servizio su Lusaka dal 30 gennaio. L’EK 713 parte da Dubai alle 09:20, con scalo a Lusaka, e arriva ad Harare alle 17:00. L’EK 714 decolla da Harare alle 1845, fermandosi a Lusaka e proseguendo per Dubai per arrivare alle 0625 del giorno successivo.

Tutti i passeggeri che viaggiano dal network africano di Emirates con Dubai come destinazione finale devono effettuare un test molecolare 48 ore prima del viaggio: è necessario presentare un certificato negativo valido con un codice QR, per un test condotto presso una struttura autorizzata e la validità deve essere calcolata dal momento del prelievo del campione. All’arrivo a Dubai, i passeggeri saranno sottoposti a un ulteriore test molecolare e rimarranno in quarantena fino alla ricezione dei risultati.

I passeggeri che viaggiano da queste destinazioni e transitano a Dubai sono tenuti a seguire le regole e i requisiti della loro destinazione finale.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)