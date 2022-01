Volotea annuncia tre nuove rotte

Volotea annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Palermo: dal 15 aprile, infatti, sarà possibile volare alla volta di Deauville, celebre località balneare del Calvados e porta di accesso per visitare la Normandia. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.500 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 17 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore, che presso lo scalo siciliano è la seconda compagnia aerea per numero di collegamenti attivi.

L’avvio della rotta accorcia ulteriormente le distanze tra Palermo la Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo. Con Volotea, i passeggeri siciliani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando uno short break alla scoperta delle Normandia, regione che coniuga arte, cultura e natura, e dei suoi caratteristici borghi come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza nelle terre siciliane all’insegna di mare, storia e ottima cucina.

L’annuncio del nuovo volo Palermo-Deauville riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Palermo. Il nuovo collegamento da e verso Deauville partirà il prossimo 15 aprile e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 5 le rotte attive da Palermo”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta della Normandia, una regione molto attrattiva e ricca di storia, adatta a ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze della Sicilia: con i nostri voli puntiamo a sostenere e a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per l’economia locale”.

“È certamente un segnale positivo che arriva da Volotea, una compagnia molto legata al territorio palermitano, ed è di buon auspicio per l’inizio della prossima stagione estiva”, ha affermato Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Nuova rotta Olbia – Deauville

Volotea annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Olbia: dal 10 maggio, infatti, prenderà il via il nuovo volo alla volta di Deauville, celebre località balneare del Calvados e porta di accesso per visitare la Normandia. Il nuovo collegamento, operato in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni martedì) e prevede un’offerta di oltre 6.100 posti in vendita. Con il nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 21 le destinazioni raggiungibili da Olbia a bordo degli aeromobili del vettore, che si classifica secondo per numero di mete collegate allo scalo.

L’avvio della nuova tratta accorcia le distanze tra Olbia e la Francia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Sardegna. Il volo rappresenta infatti un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza all’insegna di mare, arte, ottima cucina e paesaggi mozzafiato. Allo stesso tempo, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando uno short break alla scoperta di alcuni affascinanti borghi come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny.

L’annuncio del nuovo volo Olbia-Deauville riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per la Sardegna. Dal 2012, data del suo debutto in Costa Smeralda, Volotea ha trasportato a Olbia circa 1,9 milioni di passeggeri, pari a un totale di 16.200 voli e un’offerta complessiva di 2,3 milioni di posti in vendita. Volotea, che recentemente si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale, punta a rafforzare la sua presenza sull’isola attraverso una serie di investimenti mirati e nuove rotte. In Sardegna, da sempre territorio strategico per la crescita del network della low-cost, sono presenti 3 basi operative di Volotea a Cagliari, Alghero e Olbia.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Olbia. Dal prossimo 10 maggio, i passeggeri in partenza dallo scalo avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Deauville e della Normandia, una regione molto attrattiva e adatta a ogni tipo di viaggiatore”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Inoltre, grazie al nuovo collegamento, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Olbia e visitare le bellezze della Sardegna: con i nostri voli puntiamo a sostenere e rafforzare il comparto turistico, sostenendo l’economia locale e il territorio così duramente provati dagli ultimi anni di pandemia”.

Nuova rotta Pantelleria – Napoli

Volotea ha annunciato l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Pantelleria alla volta di Napoli. La nuova rotta, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, sarà operata in esclusiva dalla low-cost ogni sabato e prevede un’offerta di circa 5.400 posti in vendita. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Pantelleria: la nuova rotta per Napoli si aggiunge ai collegamenti alla volta di Venezia, Verona, Torino, Milano Bergamo, Bologna e Genova. Con 7 mete raggiungibili, Volotea è la prima compagnia dello scalo di Pantelleria per numero di destinazioni collegate.

L’annuncio del nuovo volo Pantelleria-Napoli riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per l’isola. Dal 2013, data del suo debutto presso lo scalo pantesco, Volotea ha trasportato a livello locale più di 230.000 passeggeri, pari a un totale di circa 2.000 voli e un’offerta complessiva di oltre 260.000 posti in vendita.

“Siamo davvero felici di annunciare questa nuova rotta alla volta di Napoli, rafforzando ulteriormente la connettività dell’isola”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Puntiamo a incrementare con i nostri voli il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze di una delle più affascinanti isole del Mar Mediterraneo. Ci auguriamo, infine, che l’avvio della nostra settima rotta da e per Pantelleria possa contribuire a sostenere e dare nuova vitalità al settore turistico, provato dagli ultimi anni di pandemia”.

