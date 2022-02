Ryanair annuncia l’operativo su Cagliari per l’estate 2022

Ryanair ha annunciato che baserà un aeromobile aggiuntivo all’aeroporto di Cagliari per l’estate 2022, offrendo 38 rotte (4 nuove) ed oltre 170 voli a settimana (aumento del 50% di capacità)

“Questo investimento porta la flotta totale di Ryanair a Cagliari a tre aeromobili, apportando un contributo cruciale all’economia locale, sostenendo la connettività regionale essenziale, nonché le attività commerciali, il turismo e l’occupazione.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Cagliari includerà 3 aerei basati, 1 extra, con un ulteriore investimento di $100 milioni ($300 milioni in totale); 4 nuove rotte per Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan; 38 rotte in totale, oltre 170 voli in partenza a settimana; aumento del 50% della capacità pre-pandemia”, afferma Ryanair.

“Questo è il più grande operativo estivo per Cagliari fino ad oggi, con 4 nuove rotte (38 in totale) per supportare la ripresa del turismo dopo due anni di restrizioni ai viaggi, dando una spinta necessaria alle attività dell’Isola. Questo operativo record offre alla Sardegna una migliore connettività con l’Italia continentale, più opzioni di vacanza, city breaks e mete per il tempo libero.

Ryanair continua a guidare la ripresa in Italia, prevedendo di contribuire a una crescita accelerata sia del traffico sia dell’occupazione nei prossimi 5 anni. Dopo aver aggiunto nuove rotte e basi quest’anno, Ryanair ora guarda avanti all’estate 2022 ed all’aggiunta nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate il più sostenibile e rispettoso dell’ambiente fino ad oggi”, prosegue Ryanair.

Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di aggiungere un ulteriore nuovo aeromobile all’aeroporto di Cagliari, che rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari (300 milioni di dollari in totale) e si traduce nel nostro operativo estivo più ampio di sempre a Cagliari. Ciò permetterà di offrire una maggiore connettività e oltre 170 voli settimanali su 38 rotte, comprese quattro nuove per Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan.

L’introduzione di queste nuove rotte da Cagliari rafforza il nostro impegno per aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound nell’area. Ryanair ora offrirà alla Regione il 50% di capacità aggiuntiva rispetto al pre-pandemia. Chiediamo al governo italiano di sostenere questa crescita eliminando l’addizionale comunale fino al 2025 per tutti gli aeroporti e le compagnie aeree, per garantire che l’Italia rimanga competitiva rispetto agli altri paesi dell’UE che puntano a una rapida ripresa del turismo.

Per festeggiare, lanciamo una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99€ per viaggiare da marzo a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro sabato 5 febbraio”.

Renato Branca, amministratore delegato SOGAER, ha dichiarato: “La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’arrivo del terzo aeromobile basato, segna una nuova tappa fondamentale, sia in termini di sviluppo del network che di crescita occupazionale. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 170 voli in partenza alla settimana nell’Estate 2022, con una crescita del 50% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico.

A fronte di questo imponente sviluppo, anche il segmento estero si incrementa e rafforza in modo determinante, grazie ai 4 nuovi voli annunciati, che porterà a 20 i collegamenti internazionali operati da Ryanair sui 38 complessivi, con quindi ben 12 rotte aggiuntive rispetto alle 26 attive nel 2019”.

Cagliari operativo summer 2022:

Carcassonne NUOVO, Norimberga NUOVO, Palma di Maiorca NUOVO, Poznan NUOVO, Bari, Bologna, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Budapest. Catania, Cuneo, Dublino, Dusseldorf, Francoforte Hahn, Baden-Baden, Cracovia, Londra Stansted, Madrid, Malta, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parigi Beauvais, Parma, Perugia, Pisa, Porto, Rimini, Roma Ciampino, Siviglia, Trieste, Torino, Valencia, Venezia M. Polo, Verona, Vienna, Varsavia Modlin.

(Ufficio Stampa Ryanair – SOGAER – Photo Credits: Ryanair – SOGAER)