ITA Airways: tariffe agevolate per pazienti del Gruppo San Donato

ITA Airways e il Gruppo San Donato hanno siglato un accordo che prevede tariffe agevolate sui voli ITA Airways per i pazienti che devono raggiungere le strutture del Gruppo per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali.

“I pazienti del Gruppo San Donato possono usufruire di una riduzione dal 50% al 55% sul prezzo del biglietto (sia di andata e ritorno, che di sola andata) per un volo nazionale diretto e in connessione verso l’aeroporto di Milano Linate. La stessa agevolazione tariffaria può essere estesa a un eventuale accompagnatore che viaggia con il paziente. Inoltre, in caso di modifica dell’appuntamento ospedaliero, al paziente sarà consentito di modificare senza penali le date della prenotazione del volo.

I biglietti aerei a tariffa agevolata si prenotano e acquistano chiamando il numero del Customer Center ITA Airways 800 936 090, attivo tutti i giorni dalle 06.00 alle 24:00 (digitare l’opzione 7 per le tariffe etiche).

È necessario avere a portata di mano e comunicare il numero dell’appuntamento (codice univoco) che viene comunicato al momento della prenotazione della prestazione ospedaliera”, afferma ITA Airways.

“ITA Airways è onorata di aver stretto questo importante accordo con il Gruppo San Donato. La Compagnia vuole essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani, rispondendo a tutte le esigenze della clientela, compresa quella dei pazienti che debbono spostarsi dal luogo di residenza per raggiungere centri ospedalieri di eccellenza per le proprie cure. Questo progetto si inserisce in un più ampio percorso di responsabilità sociale d’impresa che ITA Airways, a pochi mesi dalla sua partenza, ha già intrapreso con un piano delineato di sviluppo”, prosegue la compagnia.

“Accogliamo con grande soddisfazione e gioia questo accordo che permette ai nostri pazienti, provenienti da tutta Italia, di raggiungere più agilmente e in maniera più flessibile gli ospedali del Gruppo San Donato. Un plauso quindi a ITA Airways che, in un momento in cui la salute ha un ruolo sempre più centrale nella vita di tutti noi, ha mostrato grande sensibilità venendo incontro alle necessità dei pazienti e di fatto favorendo l’accesso alle cure necessarie”, afferma Chloé Larsay, Direttrice Marketing, Comunicazione & Fundraising del Gruppo San Donato.

(Ufficio Stampa ITA Airways)