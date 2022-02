United mira a quadruplicare le dimensioni della sua flotta di Training Aircraft

United Aviate Academy ha annunciato che mira a quadruplicare potenzialmente le dimensioni della sua Training Aircraft fleet, in risposta all’ondata di richieste per l’unica scuola di volo del paese di proprietà di una major airline. L’Academy aggiungerà 25 nuovi Cirrus TRAC SR20 training aircraft all’avanguardia alla sua attuale flotta di 25 aerei, con la possibilità di acquistarne fino a 50 in più.

United Aviate Academy ha già ricevuto più di 12.000 domande da quando è stata annunciata nell’aprile 2021. La scuola è stata ufficialmente aperta a gennaio e ha accolto una classe inaugurale di futuri piloti, parte dell’obiettivo della compagnia aerea di addestrare almeno 5.000 nuovi piloti presso la scuola entro 2030, di cui almeno la metà donne o persone di colore.

United Aviate Academy ha inoltre recentemente acquistato sette FRASCA simulators, inclusi alcuni con display avvolgenti a 220 gradi, con il primo di questi nuovi simulatori di volo in arrivo ad aprile. Questi simulatori di volo di alta qualità sono dotati di hardware e software che operano esattamente come l’aereo.

“Stiamo investendo in flight education mentre formiamo la prossima generazione di piloti United Airlines, che sono il futuro della nostra compagnia aerea”, ha affermato Bryan Quigley, United’s Senior Vice President for Flight Operations for United Airlines. “Questi studenti stanno ricevendo un addestramento di volo di livello mondiale presso la United Aviate Academy e non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui si uniranno ai nostri attuali piloti United nel flight deck”.

United Aviate Academy ha già una flotta di 25 Cirrus TRAC SR20 series single-engine aircraft di ultimo modello, che presentano caratteristiche di sicurezza avanzate. Questo nuovo ordine aggiungerà almeno 25 nuovi velivoli TRAC SR20 a partire da maggio, con opzioni e diritti di acquisto per un massimo di altri 50. L’SR20 offre capacità notevoli, che completano le sue caratteristiche di volo stabili. Il suo integrated Garmin® Perspective+ flight deck include funzionalità presenti su aerei di linea avanzati, come due large flight displays, Flight Management System keypad controller, Electronic Stability and Protection system, nonché integrated engine indication and crew alerting/warning systems.

Il suo all-composite airframe con il caratteristico Cirrus Airframe Parachute System® rende la serie TRAC uno degli aeroplani da addestramento più sicuri e versatili oggi disponibili. United Aviate Academy è anche il partner di lancio di una significativa espansione di CirrusIQ™, che consente il monitoraggio dei dati di volo, consentendo agli studenti e agli istruttori della United Aviate Academy di effettuare un debriefing avanzato dopo ogni lezione.

La scorsa estate, United ha presentato United Next, che rivoluzionerà l’esperienza di volo United e aggiungerà più di 500 nuovi velivoli. United prevede di assumere almeno 10.000 nuovi piloti entro il 2030 per soddisfare questa esigenza. United troverà quei piloti attraverso assunzioni mirate, partnership strategiche, borse di studio e soluzioni di aiuto finanziario.

Dopo aver completato la loro formazione presso l’accademia, gli studenti possono costruire un’esperienza di volo e di leadership mentre lavorano all’interno dell’Aviate pilot development ecosystem presso università partner, professional flight training organizations e United Express® carriers, sulla strada per diventare piloti United.

(Ufficio Stampa United Airlines)