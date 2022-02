Airbus e CFM International saranno i pionieri della hydrogen combustion technology

Airbus ha firmato un accordo di partnership con CFM International, 50/50 joint company tra GE e Safran Aircraft Engines, per collaborare a un hydrogen demonstration programme che prenderà il volo verso la metà di questo decennio.

L’obiettivo del programma è testare a terra e in volo un direct combustion engine alimentato a idrogeno, in preparazione per l’entrata in servizio di uno zero-emission aircraft entro il 2035. La dimostrazione utilizzerà un A380 flying testbed dotato di liquid hydrogen tanks, preparato presso le facilities Airbus in Francia e Germania. Airbus definirà anche i requisiti dell’hydrogen propulsion system, supervisionerà i test di volo e fornirà la A380 platform per testare l’hydrogen combustion engine in cruise phase.

CFM International (CFM) modificherà combustor, fuel system and control system di un turbofan GE Passport, in modo da funzionare a idrogeno. Il motore, assemblato negli Stati Uniti, è stato selezionato per questo programma per le sue dimensioni fisiche, per le advanced turbo machinery and fuel flow capability. Sarà montato lungo la rear fuselage del flying testbed, per consentire il monitoraggio delle emissioni del motore, comprese le scie di condensazione, separatamente da quelle dei motori che equipaggiano l’aeromobile. CFM eseguirà un ampio ground test program prima dell’A380 flight test.

“Questo è il passo più significativo intrapreso da Airbus per inaugurare una nuova era del volo a idrogeno dalla presentazione dei nostri ZEROe concepts nel settembre 2020”, ha affermato Sabine Klauke, Chief Technical Officer di Airbus. “Sfruttando l’esperienza dei produttori di motori americani ed europei per fare progressi nella hydrogen combustion technology, questa partnership internazionale invia un chiaro messaggio che il nostro settore è impegnato a trasformare in realtà lo zero-emission flight”.

“L’hydrogen combustion capability è una delle tecnologie fondamentali che stiamo sviluppando e maturando nell’ambito del CFM RISE Program”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO, CFM. “Riunendo le capacità e l’esperienza collettive di CFM, delle nostre società madri e di Airbus, abbiamo davvero il dream team in atto per dimostrare con successo un hydrogen propulsion system”.

CFM condivide l’ambizione di Airbus di mantenere la promessa fatta firmando l’Air Transport Action Group goal nell’ottobre 2021 di raggiungere aviation industry net-zero carbon emissions entro il 2050, sviluppando e testando la tecnologia necessaria per rendere gli zero emissions aircraft una realtà all’interno dell’ambiziosa linea temporale definita.

Airbus ha una relazione di lunga data con CFM e le sue società madri, GE Aviation e Safran Aircraft Engines e, insieme, i partner hanno stabilito un ottimo track record nella fornitura di high-performance products che soddisfano le esigenze degli airline customers.

(Ufficio Stampa Airbus – CFM International – Photo Credits: Airbus)