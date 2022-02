News Brevi – 23.02.2022

PROMOZIONE AER LINGUS PER VOLARE IN IRLANDA – Aer Lingus offre fino al 30% di sconto per volare in Irlanda per viaggiare dal 1° al 31 marzo 2022. La promozione è valida fino alla mezzanotte del 24 febbraio. La compagnia offre anche voli per gli USA a partire da 219€ a tratta (acquisto a/r) per viaggiare dal 1°aprile al 15 giugno 2022. Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo. “Con Aer Lingus è semplice pianificare il proprio volo in tutta serenità grazie all’offerta ‘Book with Confidence’, con cui i clienti hanno la possibilità di modificare gratuitamente le date di viaggio quante volte lo desiderano, fino a 7 giorni prima della partenza, secondo le proprie esigenze di pianificazione”, afferma la compagnia. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio. Inoltre, Aer Lingus ha introdotto uno strumento interattivo online che consente ai clienti di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com.

BOEING: CONTRATTO PER OTTO ELICOTTERI AH-6 PER LA THAILANDIA – Boeing si è aggiudicata un contratto da 103,7 milioni di dollari dall’U.S. Department of Defense nell’ambito di un foreign military sale per otto AH-6 light attack reconnaissance helicopters alla Thailandia. Il contratto include anche pezzi di ricambio, dispositivi di addestramento, attrezzature di supporto e pubblicazioni tecniche per la Royal Thai Army. L’accordo apre la strada alla Royal Thai Army per sostituire la sua flotta di vecchi AH-1F Cobra come parte degli sforzi di modernizzazione del paese. Saranno prodotti a Mesa, Arizona, con consegne previste fino al 2024. “Accogliamo con favore la selezione della Thailandia del Boeing AH-6 light attack reconnaissance helicopter e non vediamo l’ora di lavorare con i governi degli Stati Uniti e della Thailandia nell’ambito del foreign military sale process”, ha affermato Jessie Farrington, business development director of Attack Helicopter Programs. “Dal suo impareggiabile rapporto peso/potenza alla sua vasta suite di comunicazioni digitali integrata, l’AH-6 offre prestazioni, capacità e versatilità superiori e sarà un moltiplicatore di forza per l’esercito thailandese”. La Thailandia è il secondo cliente internazionale di Boeing per il velivolo. Beneficiario degli sforzi di modernizzazione in corso dell’AH-64 Apache, l’AH-6 è dotato di un computer di missione avanzato in grado di elaborare grandi quantità di dati e condividere rapidamente le informazioni di sistema con il resto dell’aeromobile, migliorando la sicurezza e la consapevolezza della situazione, consentendo un processo decisionale più rapido, riducendo il carico di lavoro del pilota e diminuendo i costi di supporto durante tutto il ciclo di vita dell’aeromobile.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO NOTTURNO DA LECCE A ROMA – Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:20, un velivolo del 31°Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da Galatina (LE) a Ciampino (RM) per trasportare d’urgenza una bambina di 10 anni, in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto sanitario urgente, effettuata dalla Prefettura di Lecce, è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini 24 ore su 24, senza soluzione di continuità. Il Falcon 900, con a bordo la piccola paziente, la mamma e un’equipe di personale sanitario specializzato ad assisterla, è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino alle 23:30. Un’ambulanza ha ultimato il trasporto della bambina verso l’Ospedale Bambino Gesù della Capitale, per consentire il ricovero urgente. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli equipaggi dell’Aeronautica Militare in favore della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Jonathan Weiner come nuovo vice president, sales and revenue management. Sarà responsabile per revenue optimization, ancillary strategy, distribution and corporate sales. Weiner era stato in precedenza director, revenue management di JetBlue dal 2020. Riferirà a Dave Clark, JetBlue head of revenue and planning. Weiner è entrato a far parte di JetBlue nel 2019 come director, revenue analysis and ancillary strategy. Prima di entrare in JetBlue, ha ricoperto il ruolo di vice president, revenue management – North America per British Airways.

LOCKHEED MARTIN: PZL MIELEC PZL SIGLA CONTRATTO CON IL PHILIPPINE DND PER 32 BLACK HAWK HELICOPTERS – Mielec, una società Lockheed Martin, ha firmato un contratto con il Philippine Department of National Defense (DND) per la produzione di 32 ulteriori S-70i™ Black Hawk® utility helicopters per la Philippine Air Force. La consegna di tutti i 32 velivoli entro il 2026 aumenterà notevolmente la capacità operativa dell’aeronautica militare filippina di svolgere missioni di ricerca, soccorso e assistenza umanitaria in caso di calamità e trasporto di truppe in tutto il paese. Il 205th Tactical Helicopter Wing dell’aeronautica militare filippina riceverà tutti i 32 velivoli in una utility configuration. Il contratto filippino per 32 velivoli è il più grande ordine singolo di elicotteri Black Hawk per PZL Mielec dall’inizio della produzione di aeromobili S-70i nel 2009. La firma del contratto arriva due mesi dopo che PZL Mielec, con sede nella Polonia meridionale, ha completato le consegne di 16 S-70i Combat Utility Helicopters per il Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing nel dicembre 2021.

LUFTHANSA TECHNIK: PARTNERSHIP PER AIRCRAFT TECHNICAL TRAINING – Lufthansa Technical Training (LTT) e Temasek Polytechnic (TP) hanno firmato un’estensione del loro accordo di partnership per fornire high quality aircraft technical training in Singapore, istituito per la prima volta nel 2007, per altri 5 anni. Negli ultimi quindici anni, l’alleanza sinergica tra le due organizzazioni è cresciuta sempre più. Quasi 4.000 studenti hanno beneficiato di questa partnership poiché hanno avuto l’opportunità di seguire programmi ben strutturati e orientati alla pratica. Il contratto è stato firmato da Marc Wilken, Managing Director di Lufthansa Technical Training e Peter Lam, Principal & CEO di Temasek Polytechnic, il 22 febbraio a Francoforte sul Meno. Marc Wilken ha dichiarato: “Questa estensione del contratto è un successo per entrambe le società nell’aviation training segment in forte espansione ma altamente competitivo in Asia. Siamo quindi molto orgogliosi che LTT sia stata scelta come partner dal Temasek Polytechnic”.

IBERIA PRESENTA IL SUO “TALENT ABOARD TEAM” – Nella sua sede di Madrid, Iberia ha presentato il suo “Talent Aboard Team”, composto da sei atleti maschi e sei femmine che ora si stanno allenando con gli occhi puntati sui Giochi Olimpici e Paralimpici estivi che si terranno a Parigi nel 2024. Alcuni di loro sono talenti emergenti, altri già campioni, e sono i leader della Spagna in alcuni degli eventi sportivi meno conosciuti come Taekwondo, Arrampicata Sportiva e Nuoto in acque libere. Iberia si è impegnata a sostenerli nei loro sforzi per raggiungere Parigi tra due anni. Questo supporto rientra nell’ambito del programma di lunga data “Talent Aboard” della compagnia aerea, volto a promuovere e pubblicizzare la cultura spagnola all’estero e comprende sport, arte, moda, cinema, design e musica. Ad oggi Iberia ha sostenuto più di 100 progetti nell’ambito del programma e l’ultimo è quello di sostenere questi aspiranti olimpici e paralimpici spagnoli. Iberia fornirà supporto finanziario e carte Iberia Plus Gold per i viaggi aerei. Presentando la squadra, il presidente e CEO di Iberia Javier Sánchez-Prieto, ha dichiarato: “Speriamo di ripetere l’esperienza dei Giochi di Tokyo 2020 che ha lasciato ricordi così felici: le medaglie vinte dai cinque concorrenti che Iberia ha sostenuto”.

EMIRATES RICEVE IN VISITA UNA DELEGAZIONE DEL WORLD RUGBY – His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha ricevuto una delegazione senior del World Rugby. La delegazione era guidata da Bill Beaumont, World Rugby Chairman, ed ex England and British Lion, e David Carrigy, World Rugby Chief of International Relations. Durante l’incontro i funzionari del World Rugby hanno discusso dell’importanza del supporto continuo della compagnia aerea per gli Emirates Dubai 7, un importante evento sul circuito HSBC World Rugby Sevens Series. Al Maktoum ha dichiarato: “Parte della visione del governo era quella di plasmare Dubai e gli Emirati Arabi Uniti come un hub globale per i principali eventi sportivi internazionali e il più grande centro per l’eccellenza sportiva del Medio Oriente”. Bill Beaumont, Presidente del World Rugby, ha dichiarato: “Siamo grati alla compagnia aerea Emirates per il loro continuo impegno nei confronti dello sport del rugby, nonché per il loro coinvolgimento e supporto attivo, non solo nella sponsorizzazione dei principali eventi di rugby in tutto il mondo, ma anche per il ruolo essenziale nella propria base di Dubai per far crescere Dubai 7 in un torneo globale. Senza il supporto di Emirates, questo torneo non sarebbe esistito o non avrebbe avuto il successo di oggi”.

BOEING: RICONOSCIMENTO PER TED COLBERT – Ted Colbert, president and CEO of Boeing Global Services, ha ricevuto il Black Engineer of the Year (BEYA) Award per il 2022 dall’U.S. Black Engineer & Information Technology magazine, alla 36th annual BEYA STEM Conference in Washington, D.C. “Ricevere questo onore ha ulteriormente riaffermato il mio desiderio di migliorare il domani e la mia missione personale di aiutare gli altri”, ha detto Colbert durante l’accettazione del premio. “Dobbiamo continuare a riparere le ingiustizie del mondo perché la libertà e l’uguaglianza non accadono per caso. Dobbiamo lavorarci ogni giorno in modo che le nostre generazioni future possano guardare indietro a questo tempo e riflettere su come abbiamo aperto la strada affinché le loro vite siano migliori e loro, a loro volta, faranno lo stesso”. Colbert guida il modello di sviluppo e consegna degli aerospace services di Boeing per commercial, government and aviation industry customers in tutto il mondo.

DELTA AIR LINES: OPERE LOCALI PER IL NUOVO TERMINAL C A NEW YORK – LAGUARDIA – Nell’ambito del Delta’s Terminal C infrastructure project che aprirà a New York City – LaGuardia nel 2022, la compagnia aerea ha collaborato con il Queens Museum per commissionare nuove opere d’arte permanenti di artisti di fama mondiale che vivono e lavorano a New York City. Sei artisti di fama mondiale con sede a New York creeranno installazioni artistiche permanenti nel nuovo Terminal C a New York – LaGuardia (LGA), quando aprirà questa primavera. “Questa è una collaborazione unica per un terminal unico e siamo grati che il talento e la visione di questi sei artisti con sede a New York faranno parte dell’elevata esperienza della nostra nuova struttura”, ha affermato Ryan Marzullo, Delta’s Managing Director – New York Corporate Real Estate. Il Terminal C di LaGuardia è uno dei progetti infrastrutturali più significativi aperti a New York City nel 2022. Una volta completato, il progetto aeroportuale da 3,9 miliardi di dollari includerà 37 gate in quattro concourses. L’headhouse aprirà questa primavera e l’intero four-concourse terminal dovrebbe essere completato entro la fine del 2024.