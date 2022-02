Bombardier: in linea per raggiungere gli obiettivi 2025

Bombardier ha ospitato un Investor Day virtuale, per fornire un aggiornamento sull’esecuzione dei suoi obiettivi finanziari per il 2025 delineati un anno fa. La leadership dell’azienda ha esaminato le ottime performance di Bombardier nel 2021 e fornito uno sguardo approfondito all’esecuzione del suo piano strategico e all’outlook fino al 2025.

“Quando abbiamo definito la nostra strategia quinquennale l’anno scorso, abbiamo definito chiari obiettivi finanziari e socio-ambientali che garantiranno a Bombardier il successo come azienda focalizzata sulla progettazione, produzione e manutenzione dei migliori business jet del mondo. Oggi siamo esattamente dove volevamo essere. Bombardier è un’azienda più forte e prevedibile, sulla buona strada per realizzare il nostro piano per il 2025″, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer.

“La nostra fantastica performance di cassa dell’anno scorso ci sta dando slancio nel rimborso del debito ed è un passo significativo verso il nostro 2025 free-cash-flow objective di oltre $500 milioni. Man mano che aumenteremo i nostri guadagni, la nostra posizione proseguirà a migliorare. Oltre all’obiettivo di $500 milioni, stiamo costruendo parallelamente un recurring, incremental capital allocation envelope fino a $600 milioni all’anno. Questa flessibilità aggiuntiva sarebbe disponibile per investire in progetti strategici o ulteriore deleveraging del bilancio. Fino al 2025, saremo in una buona posizione per bilanciare sia il nostro debito che l’investimento nei nostri prodotti e nelle persone”, prosegue Martel.

“Nei prossimi anni, la società darà la priorità alla riduzione del debito per continuare a ridurre l’indebitamento dell’attività e costruire un’azienda più resiliente. Con una solida base forgiata nel 2021, Bombardier è già stata in grado di avviare il rimborso di un debito incrementale di $400 milioni, utilizzando la liquidità del bilancio, e continuerà a essere opportunista nella sua strategia di deleveraging.

Con una flotta di circa 5.000 aeromobili in tutto il mondo, Bombardier sta aumentando costantemente la sua quota nel redditizio business dell’aftermarket. Il team aftermarket ha registrato un aumento dei ricavi del 25% anno su anno nel 2021. Nel quarto trimestre 2021, i ricavi dell’azienda hanno raggiunto i $363 milioni, il 44% in più rispetto al quarto trimestre 2020 e il 17% in più rispetto al quarto trimestre 2019. Con il business aviation flight hours recovering che supererà i livelli pre-pandemia e una serie di facility expansions in corso o in fase di completamento, si prevede che i ricavi aftermarket continueranno a crescere a due cifre, mettendo l’azienda sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di $2 miliardi di ricavi aftermarket entro il 2025”, afferma Bombardier.

“Con l’imminente consegna del 100° aeromobile Global 7500, l’ammiraglia del settore continua a ridefinire il panorama della business aviation con una significativa accettazione da parte del mercato, in particolare tra i fleet operators. Nel 2021, il programma ha fornito un contributo positivo all’adjusted EBITDA. La società delineerà le prospettive positive continue per questo programma in futuro, con aspettative che prevedono un raddoppio e oltre del suo contributo all’adjusted EBITDA tra il 2021 e il 2025.

Complessivamente nel 2021 l’azienda ha raggiunto $135 milioni di risparmi sui costi, superando il suo obiettivo di $35 milioni e portandola saldamente sulla buona strada verso l’obiettivo del 2023 di $400 milioni di risparmi ricorrenti”, prosegue Bombardier.

“Con i nostri indicatori chiave fondamentali e gli elementi del piano in trend positivo, il nostro 2025 adjusted EBITDA target per il 2025 di circa $1,5 miliardi è ben visibile”, ha aggiunto Martel. “Il nostro team dirigenziale è pronto a fornire tutto ciò che controlliamo, senza richiedere ulteriore spinta dal mercato. Detto questo, oggi il mercato è in ottima forma e ci aspettiamo di competere e mantenere la nostra quota, mantenendo la struttura dei costi che abbiamo realizzato”.

Bombardier 2025 Objectives: total revenues ~$7,5 miliardi; adjusted EBITDA ~$1,5 miliardi; adjusted EBITDA margin ~20%; free cash flow >$500 milioni.

(Ufficio Stampa Bombardier)