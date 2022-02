Rolls-Royce: un business più equilibrato e più sostenibile

Rolls-Royce ha comunicato i 2021 Full Year Results.

L’underlying revenue from continuing operations di 10,9 miliardi di sterline riflette un contributo più equilibrato delle unità aziendali rispetto all’anno precedente.

L’underlying operating profit from continuing operations di 414 milioni di sterline include significativi risparmi sui costi derivanti dal programma di ristrutturazione, principalmente in Civil Aerospace, una performance resiliente continua in Defence e una forte crescita in Power Systems, poiché ha beneficiato della ripresa dei mercati finali. La prior year comparative underlying loss di £(2,0) miliardi includeva £(1,3) miliardi di oneri una tantum relativi principalmente all’impatto del COVID-19 su Civil Aerospace.

Il free cash outflow from continuing operations di £(1,5) miliardi è migliorato rispetto all’anno precedente, grazie a solidi progressi nella riduzione dei costi, prestazioni operative più forti, tra cui maggiori ore di volo in Civil Aerospace e spese in conto capitale ridotte.

Warren East, Chief Executive, ha dichiarato: “Abbiamo migliorato le nostre prestazioni finanziarie e operative, continuato a mantenere i nostri impegni e creato un business più equilibrato in grado di crescere in modo sostenibile. Abbiamo raggiunto i vantaggi del nostro programma di ristrutturazione un anno prima del previsto, posizionando Civil Aerospace per trarre vantaggio dall’aumento dei viaggi internazionali. In Defence, abbiamo assistito a una crescita trainata da una forte domanda in tutti i nostri mercati e in Power Systems abbiamo ottenuto un record di ordini nell’ultimo trimestre. Lo slancio positivo che stiamo generando ci dà fiducia sia nelle nostre aspettative per il 2022 che nella nostra crescita futura. Abbiamo anche compiuto progressi significativi con i nostro nuovi business electrical power and small modular reactors, che hanno entrambi il potenziale per creare un valore a lungo termine molto significativo. Continuiamo a fare investimenti disciplinati per sviluppare tecnologie nuove ed esistenti, che ci consentiranno di cogliere l’importante opportunità commerciale presentata dalla transizione energetica globale generando rendimenti sostenibili”.

Riguardo Civil Aerospace, Rolls-Royce dichiara: “Il nostro programma di ristrutturazione fondamentale è stato in gran parte completato con conseguente maggiore produttività e costi sostenibili più bassi, più adatto all’ambiente attuale e ben posizionato per la crescita futura. Il lancio dell’Airbus A350 Freighter nel 2021 rappresenta un’opportunità significativa per il nostro motore Trent XWB, con 58 engine orders assicurati per l’A350F dal suo lancio. In Business Aviation, abbiamo ottenuto due nuove selezioni chiave con il nostro Pearl 10X scelto da Dassault per il Falcon 10X e il nostro Pearl 700 scelto da Gulfstream per il G800. Nel 2021, abbiamo affettuato 7,4 milioni di large engine flying hours, in aumento dell’11% rispetto al 2020, con una graduale ripresa dell’attività di volo internazionale, che ha continuato a essere influenzata dalle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19”.

“In Defence, il nostro impegno di lunga data negli investimenti strategici in prodotti e strutture per la difesa ha portato a un solido portafoglio ordini e sta guidando una crescita sostenibile a lungo termine. Nel 2021 ci siamo assicurati nuovi lavori per i prossimi decenni negli Stati Uniti con l’aggiudicazione del contratto di sostituzione del motore B-52 e rimaniamo in un processo competitivo per il programma Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA). La nostra redditività e la forte conversione di denaro stanno sostenendo maggiori investimenti per soddisfare la domanda dei clienti di prodotti che offrano progressi nella tecnologia e nella sostenibilità.

La domanda per Power Systems è aumentata in modo significativo nella seconda metà del 2021, poiché l’impatto del COVID-19 si è ridotto. L’acquisizione degli ordini ha subito un’accelerazione, con un’acquisizione record nel quarto trimestre, portando il portafoglio a 1,2x nel 2021 e una buona copertura degli ordini per il 2022”, prosegue Rolls-Royce.

“Siamo ben posizionati per la crescita prevista nei nostri mercati finali man mano che l’impatto della pandemia di COVID-19 si attenua. Questo, insieme al continuo buon contributo di Defence, ci dà fiducia che vedremo uno slancio positivo nella nostra performance finanziaria nel 2022, nonostante le sfide e i rischi legati al ritmo della ripresa del mercato, all’interruzione della supply chain globale e all’aumento dell’inflazione. Prevediamo una low-to-mid-single digit revenue growth e prevediamo che il nostro operating profit margin rimarrà sostanzialmente invariato, poiché il miglioramento operativo sottostante è bilanciato con l’aumento della spesa ingegneristica per sviluppare opportunità di crescita sostenibile. Prevediamo di generare un free cash flow moderatamente positivo nel 2022, ponderato stagionalmente verso la seconda metà dell’anno”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce annuncia inoltre che Warren East, Chief Executive, ha deciso di dimettersi alla fine del 2022, dopo nove anni nel Board e quasi otto anni come CEO. Di conseguenza, il Board avvierà ora una ricerca approfondita per il suo successore.

Anita Frew, Chair, ha dichiarato: “Warren è un leader eccezionale e ha stabilito una visione pionieristica e una direzione strategica per Rolls-Royce. Ha dimostrato un’incredibile tenacia, guidando il Gruppo in tempi senza precedenti e guidando sostanziali cambiamenti culturali in tutta l’organizzazione. Ha una vera passione per il business che genera orgoglio nelle nostre persone e fiducia tra i nostri stakeholder. Ha portato Rolls-Royce a un punto in cui abbiamo sostanzialmente mantenuto i nostri impegni nei confronti degli investitori e ora siamo saldamente sulla strada per un futuro più prospero e sostenibile. Ora stiamo conducendo un processo aperto e trasparente per trovare il suo successore e garantire una transizione senza intoppi. So che durante questo periodo, Warren continuerà a guidare Rolls-Royce con tutta la dedizione che ha mostrato durante il suo incarico”.

Warren East, CEO, ha dichiarato: “È un privilegio guidare Rolls-Royce: è un lavoro che mi piace molto. Ci sono state sfide, ma abbiamo costruito sui miglioramenti culturali e organizzativi che abbiamo apportato per superarle. Abbiamo semplificato il Gruppo, migliorato sostanzialmente le nostre operazioni sottostanti e guidato il cambiamento a lungo termine. Rolls-Royce è oggi un’attività radicalmente diversa: un’azienda leader nel settore della tecnologia industriale che non solo si occupa della transizione energetica, ma coglie l’opportunità per generare una crescita aziendale sostanziale, anche attraverso la creazione e la promozione di nuove attività con un potenziale molto significativo. Con i progressi che abbiamo fatto, lo slancio e l’energia che abbiamo dimostrato e le nostre basi finanziarie più solide, questo è il momento giusto per guardare al futuro. Sono completamente impegnato a guidare questa attività mentre lavoriamo per una transizione di leadership senza intoppi. La passione e le competenze delle nostre persone, la forza delle nostre tecnologie e la profondità delle nostre relazioni, offrono a Rolls-Royce straordinarie opportunità di aprire la strada alle soluzioni vitali di cui il nostro pianeta ha bisogno per creare un net zero carbon future. Questo è il più grande cambiamento tecnologico per il Gruppo dall’arrivo del jet engine”.

