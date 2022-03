News Brevi – 28.02.2022

KLM CANCELLA I VOLI PER LA RUSSIA – KLM informa: “KLM Royal Dutch Airlines ha deciso di cancellare tutti i voli per la Russia in partenza nei prossimi sette giorni. Nello stesso periodo KLM cesserà anche di operare voli che passano sul territorio russo in rotta verso altre destinazioni. Questa decisione è stata motivata dalle sanzioni concordate dagli Stati dell’UE, che stabiliscono che nessun pezzo di ricambio per aeromobili può essere inviato in Russia, anche se sono destinati alla compagnia aerea in questione. Ciò significa che KLM non può più garantire che i voli diretti in Russia o il passaggio sul territorio russo possano tornare in sicurezza. Si stanno attualmente cercando alternative per i voli programmati per il passaggio sul territorio russo in rotta verso altre destinazioni”.

QATAR AIRWAYS: DICHIARAZIONE SUGLI A350 – Qatar Airways informa: “Qatar Airways accoglie la decisione della Corte Suprema di venerdì 18 Febbraio, la quale ha emesso un procedimento di ingiunzione contro Airbus. Ciò significa che Airbus, tra la data dell’ordine e un’ulteriore udienza ad aprile, non deve fare nulla che pregiudicherebbe la sua capacità di conformarsi a qualsiasi ordinanza del tribunale che Qatar Airways potrebbe ottenere in relazione alla presunta cancellazione del contratto degli A321. Qatar Airways continuerà la sua azione legale per ottenere un procedimento che imponga ad Airbus di indagare in modo completo, corretto e trasparente sul Degrado Accelerato della Superficie dell’A350, per stabilire la causa definitiva di una condizione significativa che sta degradando la superficie dell’aeromobile sotto la vernice. In un ulteriore sviluppo, Qatar Airways si rammarica di informare che il suo regolatore, la Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), ha appena revocato il Certificato di Revisione dell’Idoneità al volo in relazione a un ulteriore aeromobile A350 per un totale di ventidue (22) aerei Airbus A350 ora a terra. Questa decisione è stata presa dal nostro regolatore poiché tutti questi aeromobili hanno subito danni a causa della condizione di degrado accelerato della superficie, che è oltre i limiti di tolleranza stabiliti da Airbus. La QCAA non consentirà a questi aeromobili di tornare in servizio fino a quando non verrà portata a termine un’analisi completa e conclusiva della causa principale, non sarà stato stabilito l’impatto sul mantenimento dell’idoneità al volo e non sarà stata trovata una soluzione per correggere permanentemente la causa principale e riparare il danno. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità per Qatar Airways e pertanto la compagnia aerea sostiene pienamente la decisione del QCAA”.

AIRBUS: SHARE BUYBACK TRANSACTIONS – Airbus SE segnala delle share buyback transactions dal 23 al 25 febbraio 2022 ai sensi del regolamento EU. Le transazioni fanno parte di un programma di acquisto di azioni proprie avviato il 23 febbraio 2022 al solo scopo di coprire in azioni il piano di incentivazione a lungo termine di Airbus. Le azioni riacquistate saranno ridistribuite ai beneficiari dei piani di incentivazione di lungo termine secondo le regole del piano in materia. Questo programma di riacquisto di azioni dovrebbe essere completato entro l’11 marzo 2022. L’acquisto di azioni proprie viene effettuato ai sensi dell’autorità generale conferita all’Airbus SE Board of Directors dalla dodicesima risoluzione di riacquistare fino al 10% del capitale azionario emesso da Airbus SE dall’Annual General Meeting of shareholders di Airbus SE il 14 aprile 2021.

QATAR AIRWAYS SPONSOR DEI QATAR TOTALENERGIES OPEN 2022 – Qatar Airways e Qatar Duty Free (QDF), Official Airline and Official Retail Sponsors of the Qatar TotalEnergies Open 2022, si congratulano con Iga Swiatek per aver vinto il suo secondo Women’s Tennis Association (WTA) 1000 title a Doha. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il torneo Qatar TotalEnergies Open è un evento sportivo chiave nel calendario sportivo annuale del Qatar. Il roster degli atleti che hanno partecipato all’edizione di quest’anno parla da sé. Vorrei congratularmi con entrambi i finalisti per essere arrivati così lontano e per aver intrattenuto i fan con le loro splendide esibizioni durante tutto il campionato. Il nostro portafoglio diversificato di sponsorizzazioni rafforza la nostra missione sportiva mentre ci avviciniamo all’hosting della FIFA World Cup Qatar 2022™ entro la fine dell’anno”.

ANA: MODIFICHE AL BOARD E AI CORPORATE EXECUTIVE OFFICERS – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato modifiche ai suoi members of the board, corporate executive officers, nonché ai members of the audit and supervisory board per l’anno fiscale 2022. le modifiche ai members of the board and members of the audit and supervisory board saranno deliberate a seguito del General Shareholders Meeting di fine giugno 2022. Queste modifiche entreranno in vigore il 1 aprile 2022.

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON MICROSOFT – Lockheed Martin sta collaborando attivamente con Microsoft sulle soluzioni 5G.MIL® per far avanzare rapidamente connessioni affidabili per gli U.S. Department of Defense systems. Attraverso un nuovo accordo aziendale, le due società testeranno come espandere e gestire in modo efficace la tecnologia di rete 5G per Joint-All Domain Operations (JADO) defense applications utilizzando i Microsoft’s 5G and Microsoft Azure services per la Lockheed Martin’s Hybrid Base Station.