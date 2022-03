Etihad Cargo: forte aumento dei ricavi nel 2021

Etihad Cargo, il braccio cargo e logistico di Etihad Aviation Group, ha ottenuto una crescita record dei ricavi del 49% nel 2021, continuando a sovraperformare le aspettative con un aumento del 27% su base annua delle merci trasportate, contribuendo al 55% delle entrate del gruppo.

“Il 2021 è stato un anno fondamentale per Etihad Cargo”, ha affermato Martin Drew, Senior Vice President Sales & Cargo, Etihad Aviation Group. “Il team di Etihad Cargo ha lavorato più che mai con partner e clienti per soddisfare le loro richieste e allocare la capacità necessaria, ottenendo un tonnellaggio record di 729.200 tonnellate, il più alto dal 2017”.

Nel primo trimestre Etihad Cargo ha modificato temporaneamente cinque Boeing 777 per supportare il cabin-loaded cargo, operando più di 800 charter and scheduled cargo flights nella nuova configurazione nel 2021, aggiungendo capacità lungo rotte strategiche chiave. Entro la metà del 2021, Etihad Cargo aveva annunciato il recupero di oltre il 90% della sua rete rispetto al periodo pre-COVID. In totale, il vettore ha operato più di 6.000 passenger freighters durante tutto l’anno, con un utilizzo medio di 16,5 ore.

Nell’ultimo anno, Etihad Cargo ha continuato a facilitare la distribuzione del vaccino contro il COVID-19, che contribuisce al 30% delle sue spedizioni farmaceutiche. Insieme ai suoi partner del Consorzio HOPE, sono state gestite oltre 250 milioni di dosi di vaccino COVID-19 in oltre 40 paesi. Inoltre, sono state avviate diverse iniziative per facilitare la distribuzione e posizionare Abu Dhabi come hub farmaceutico e scientifico, inclusa la creazione del primo corridoio di distribuzione farmaceutica tra Abu Dhabi e il Belgio. Il corridoio faciliterà la consegna rapida dei vaccini e soddisferà le future esigenze. Il vettore sta anche lavorando in tandem con l’UNICEF per il trasporto di aiuti a livello globale dopo la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) quinquennale a sostegno dell’Iniziativa per il trasporto aereo umanitario dell’agenzia delle Nazioni Unite.

Investire nella digitalizzazione ha continuato a essere un fattore chiave per il successo. Il miglioramento del customer service è stato un obiettivo chiave del 2021 e il nuovo portale di prenotazione online di Etihad Cargo è stato sviluppato per soddisfare le loro esigenze, riducendo il tempo di prenotazione a soli 45 secondi. Dal suo lancio in ottobre, la compagnia ha registrato un aumento del 36% delle prenotazioni online entro tre mesi dal lancio del nuovo portale. Inoltre, il vettore ha annunciato di esplorare un proof of concept con SPEEDCARGO per utilizzare l’intelligenza artificiale per misurare le dimensioni del carico e ottimizzare la pianificazione dello spazio, che a sua volta consentirà a Etihad Cargo di migliorare la pianificazione della capacità.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)