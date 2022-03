Francia e Spagna lanciano il programma Tiger MkIII

L’OCCAR (Organization for Joint Armament Cooperation), per conto della Direzione generale degli armamenti francese e spagnola, la DGA (Direction Générale de l’Armement) e la DGAM (Dirección General de Armamento y Material), ha assegnato un contratto ad Airbus Helicopters per lo sviluppo, la produzione e il supporto iniziale in servizio del Tiger MkIII attack helicopter upgrade programme.

Il contratto prevede l’upgrade di 42 aeromobili per la Francia (con la possibilità di aggiungere altri 25 elicotteri) e 18 per la Spagna. Inoltre, il contratto prevede la possibilità per la Germania di aderire successivamente al programma Tiger MkIII. Il primo prototipo è previsto per un volo inaugurale nel 2025. La prima consegna alla direzione generale degli armamenti (DGA) francese avverrà alla fine del 2029, seguita da una prima consegna in Spagna nel 2030. I lavori di sviluppo e aggiornamento saranno condotti nelle strutture di Airbus Helicopters ad Albacete (Spagna), Marignane (Francia) e Donauwörth (Germania).

“Il programma Tiger MkIII fornirà una risposta europea alla necessità di un elicottero d’attacco all’avanguardia per i decenni a venire. Con questo aggiornamento, il Tiger rimarrà una risorsa essenziale e moderna per i suoi eserciti e rafforzerà la cooperazione nel settore della difesa in Europa”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. Ha aggiunto: “Il Tiger MkIII non avrà equivalenti al mondo per operazioni ad alta intensità e migliorerà ulteriormente le connectivity, precision and fire power capabilities dell’attuale Tiger”.

Tiger MkIII è un aggiornamento completo degli European attack helicopter systems. Il nuovo standard consentirà alla piattaforma di essere collegata al campo di battaglia digitale per condividere informazioni tattiche in tempo reale. Fornirà inoltre una gamma di armi (turret gun, laser-guided rockets and missiles) e rinnovate capacità di rilevamento e puntamento. L’integrazione di un’avionica all’avanguardia ridurrà il carico di lavoro dell’equipaggio e consentirà loro di concentrarsi completamente sull’esecuzione della missione.

Airbus Helicopters è pienamente impegnata a supportare la flotta Tiger. Nel 2019 è stato firmato un contratto di supporto globale trilaterale con OCCAR. Mirava ad aumentare il tasso di disponibilità dei Tiger in servizio negli eserciti francese, tedesco e spagnolo. Grazie a questo contratto, il tasso di disponibilità per la flotta Tiger dell’esercito francese è notevolmente migliorato negli ultimi due anni. Ulteriori risultati positivi sono attesi nei prossimi mesi in Spagna, Germania e Francia.

