Wizz Air apre la sua nuova base a Venezia

Wizz Air ha inaugurato l’apertura della sua settima base italiana all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

La nuova base italiana di Wizz Air all’aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia è stata ufficialmente inaugurata con il volo per Lamezia Terme. Grazie all’assegnazione degli aeromobili, la compagnia aerea potrà offrire 17 nuove rotte, oltre a quelle già operate da Venezia. L’apertura di questa nuova base a Venezia non solo porterà un’ulteriore crescita economica alla regione, ma creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 800 posti di lavoro nell’indotto.

L’ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo locale, porterà più capitale alla regione e collegherà Venezia con 17 nuove destinazioni: Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Palma De Mallorca, Fuerteventura, Tenerife, Tallinn, Londra Luton, Londra Gatwick, Tel Aviv, Praga e Sharm el Sheikh.

I biglietti sono già acquistabili su www.wizzair.com e tramite l’app WIZZ.

“L’apertura della nuova base di Wizz Air all’aeroporto Marco Polo di Venezia sottolinea l’impegno di Wizz Air nei confronti dei passeggeri italiani. L’apertura della base significa anche più rotte a basso costo, così come più posti di lavoro e il nostro supporto per incrementare il turismo in Italia. I nostri moderni aeromobili, così come le nostre migliori misure di protezione, garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori, operando allo stesso tempo con il più basso impatto ambientale. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso, mentre ci sforziamo di diventare la compagnia aerea più attenta all’ambiente d’Europa”, ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“L’attivazione della base di Wizz Air all’aeroporto di Venezia assume un’importanza particolarmente rilevante in questa fase di graduale ripresa del traffico aereo. I due Airbus A321neo basati allo scalo collegheranno il Marco Polo complessivamente con 21 destinazioni, sia domestiche che internazionali, che favoriranno sia i flussi di passeggeri in entrata nella nostra regione, che l’apertura di mercati non ancora collegati con voli diretti quali Islanda ed Estonia. L’utilizzo da parte della compagnia aerea di aeromobili di ultima generazione, caratterizzati da una minore emissione di CO2, si sposa inoltre con la strategia di sostenibilità del nostro Gruppo e con l’impegno per la transizione energetica e digitale degli aeroporti da noi gestiti”, ha commentato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE.

“Wizz Air si conferma una compagnia agile, aperta a cogliere le opportunità del mercato e che risponde rapidamente ai cambiamenti della domanda per servire al meglio i suoi clienti. Il vettore aereo continua ad offrire sempre più rotte verso destinazioni spesso servite solo da vettori più piccoli e meno focalizzati sull’Italia, e si assicura che i passeggeri possano godere di tutti i benefici di Wizz Air, dalla sua flotta di aeromobili giovane e all’avanguardia, che si distingue per la capacità di ospitare a bordo un maggior numero di passeggeri mantenendo anche delle ridotte emissioni di CO2, fino all’imperdibile esperienza a bordo dei propri aerei grazie alla presenza di una crew di giovani professionisti altamente qualificati.

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte. Wizz Air può contare su una flotta di 148 aeromobili, 7 basi italiane (di cui quella di Venezia è la più recente) e voli in partenza da 25 aeroporti italiani”, afferma Wizz Air.

Nuove rotte Wizz Air da Venezia

VENEZIA – CAGLIARI – Martedì, Sabato – 5 Marzo 2022.

VENEZIA – LAMEZIA TERME – Mercoledì, Venerdì, Domenica; Martedì, Giovedì, Sabato (dal 29 marzo) – 2 Marzo 2022.

VENEZIA – OLBIA – Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica; Giornaliero (dal 4 luglio) – 30 Maggio 2022.

VENEZIA – LAMPEDUSA – Mercoledì, Domenica – 6 Luglio 2022.

VENEZIA – CASABLANCA – Lunedì, Venerdì – 2 Maggio 2022.

VENEZIA – REYKJAVIK – Martedì, Sabato – 29 Marzo 2022.

VENEZIA – MYKONOS – Martedì, Giovedì, Sabato – 5 Luglio 2022.

VENEZIA – SANTORINI – Martedì, Sabato – 5 Luglio 2022.

VENEZIA – PALMA DE MALLORCA – Lunedì, Venerdì – 4 Luglio 2022.

VENEZIA– FUERTEVENTURA – Giovedì – 31 Marzo 2022.

VENEZIA – TENERIFE – Martedì, Giovedì, Sabato – 1-Nov-22

VENEZIA – TALLINN – Lunedì, Venerdì; – Martedì, Sabato (dal 29 marzo) – 4 Marzo 2022.

VENEZIA – LONDRA GATWICK – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica; Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica (dal 27 marzo) – 27 Marzo 22.

VENEZIA – LONDRA LUTON – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica; Lunedì,Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica (dal 28 marzo) – 3 Marzo 2022.

VENEZIA – TEL AVIV – Mercoledì, Domenica – 13 Aprile 2022.

VENEZIA – PRAGA – Lunedì, Mercoledì, Venerdì – 28 Marzo 2022.

VENEZIA – SHARM EL SHEIKH – Martedì, Sabato – 1 Novembre 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Gruppo SAVE – Photo Credits: Wizz Air – Gruppo SAVE)