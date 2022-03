Latam Airlines, in estate tornerà il Roma-San Paolo

E’ previsto per la prossima estate, e precisamente per il prossimo 9 luglio 2022, il ripristino del collegamento di LATAM da Roma all’hub di San Paolo/Guarulhos. I biglietti sono già disponibili su latam.com e altri canali di vendita. Con la reintroduzione del volo da/per Roma LATAM completerà il ripristino di tutte le sue destinazioni a lungo raggio servite in Europa prima della pandemia di Covid-19.

Con il ritorno delle operazioni a Roma, siamo molto lieti di ristabilire la nostra presenza nelle città europee. Questo significa che da luglio 2022 LATAM avrà servizi giornalieri dall’Italia a San Paolo e da lì al Sud America, operando tre volte a settimana da Roma/Fiumicino e quattro volte a settimana da Milano/Malpensa. Questo è un grande passo avanti e siamo molto felici di continuare a dimostrare l’importanza che ha il mercato italiano per LATAM Joao Murias, direttore commerciale regionale di LATAM Airlines Group

Il collegamento riprenderà con tre voli settimanali – la stessa frequenza in uso anche su Milano Malpensa, il cui volo è stato ripristinato a inizio dicembre 2021 – e con aeromobili Boeing 777, con capacità di 372 passeggeri in classe economica, di cui 50 LATAM+ con uno spazio più ampio tra i sedili e un uso esclusivo del portabagagli, e 38 passeggeri nella nuova Premium Business.

Il volo decollerà dall’aeroporto di Roma alle 12.45 di mercoledì, venerdì e domenica, mentre partirà da Guarulhos alle 17.20 di martedì, giovedì e sabato.