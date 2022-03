Ryanair su Torino, risultati e nuovo volo per la Polonia

Con l’estate alle porte e le tanto attese vacanze, Ryanair ha confermato oggi (10 Marzo) un trend positivo delle prenotazioni da Torino per la stagione estiva 2022, sia per i voli in arrivo, sia per quelli in partenza dalla sua più recente base italiana, supportando il posizionamento di Torino come destinazione internazionale e dando al turismo un spinta necessaria dopo 2 anni di rallentamenti legati al Covid. Viene inoltre annunciato oggi il nuovo volo per Breslavia, che sarà operativo da Torino con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) a partire dal 2 maggio.

Con l’eliminazione delle restrizioni e il ritorno della fiducia da parte dei consumatori, nelle ultime settimane si è assistito a un maggiore anticipo nella prenotazione con una preferenza per le destinazioni nazionali come la Sicilia e la Puglia ed i city break internazionali come Londra, Barcellona, Parigi e Bruxelles in costante aumento.

Ryanair ha aperto lo scorso ottobre a Torino la sua nuova base con:

Due aerei basati (un investimento di 200 milioni di dollari)

60 posti di lavoro diretti

35 rotte totali

17 nuove

Collegamenti con 14 paesi e destinazioni turistiche tra cui Lanzarote, Malta, Maiorca e Marrakech, mete ideali per city break come Copenaghen, Dublino, Edimburgo e Tel Aviv, oltre a collegamenti nazionali come Napoli, Cagliari e Lamezia Terme.

Con 35 rotte previste per la prossima estate, Ryanair sarà una risorsa fondamentale per Torino. Offriamo ai nostri clienti torinesi un’ampia scelta di entusiasmanti destinazioni europee ed extraeuropee tra cui scegliere per le loro vacanze estive, con 17 nuove rotte che includono, oltre alla new entry Breslavia in Polonia che annunciamo oggi, anche Cracovia, Budapest e Agadir.

Il nostro investimento a Torino ha già generato 60 posti di lavoro diretti e 1.800 a livello locale, mentre continuiamo a guidare la ripresa del traffico e del turismo in Italia dopo la crisi derivata dal Covid.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Torino di prenotare la loro vacanza estiva al miglior prezzo possibile, abbiamo lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da soli €19,99 per i viaggi da marzo a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte del 12 marzo 2022. Incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad accaparrarsi le tariffe migliori sul sito Ryanair.com. Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l'Italia

Ryanair ha sempre creduto nella potenzialità dell’Aeroporto di Torino e siamo molto soddisfatti dell’avvio del nuovo volo verso Breslavia, in Polonia, e di assistere in queste settimane a una buona ripresa delle prenotazioni, a conferma del fatto che la domanda di viaggio della nostra area di riferimento rimane solida. A pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, l’Aeroporto di Torino offre, a prezzi davvero accessibili, un ventaglio di destinazioni internazionali ampio come mai prima che consentono al territorio di essere collegato anche con tante mete sinora non servite. Andrea Andorno, AD di Torino Airport