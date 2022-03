Rega, ordine di nove Airbus H145 pentapala

Il Servizio di soccorso aereo svizzero Rega ha ordinato nove Airbus H145 a cinque pale per sostituire le sue attuali versioni a quattro pale. I nuovi H145 della Rega saranno dotati di un sistema di navigazione all’avanguardia che migliorerà le capacità di missione e la sicurezza delle operazioni.

La Rega gestisce 13 stazioni HEMS in Svizzera. Nel 2021, gli equipaggi degli elicotteri hanno effettuato 14.330 missioni, incluso il trasporto di 471 pazienti COVID. L’attuale flotta della Rega comprende sette H145 e un H125 utilizzati per l’addestramento dei piloti.

Siamo molto felici di aprire un altro capitolo nel rapporto tra le nostre due organizzazioni con questo ordine per il nostro H145 a cinque pale. Cerchiamo sempre modi per far evolvere i nostri elicotteri tenendo conto del feedback di coloro che li utilizzano ogni giorno. Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters

L’H145 si è dimostrato pienamente valido nelle nostre operazioni da quando è entrato in servizio nel 2018. Non vediamo l’ora di utilizzare la versione a cinque pale sulle nostre basi HEMS in Svizzera. Gli elicotteri ci consentiranno di potenziare ulteriormente le nostre capacità di missione e la sicurezza delle nostre operazioni. Ernst Kohler, CEO di Rega

Il nuovo sistema di navigazione integrato utilizzerà le nuove funzionalità del Flight Management System GTN750 Xi di Garmin. Integrerà e controllerà un sistema multisensore che fornisce capacità di navigazione altamente accurate e affidabili. Anche in caso di perdita del segnale GPS, l’elicottero navigherà in sicurezza grazie al sistema di navigazione inerziale di Thales. Questa soluzione aumenterà ulteriormente le prestazioni di navigazione in condizioni di IFR basso e consentirà all’elicottero di essere certificato come procedura di navigazione RNP-AR 0.1, che è la procedura di navigazione più accurata nell’ambiente dell’elicottero. La configurazione include anche un nuovo paranco Vincorion che è in fase di certificazione sull’H145 a cinque pale.

La nuova versione dell’elicottero bimotore leggero H145 più venduto di Airbus aggiunge un nuovo e innovativo rotore a cinque pale al velivolo multi-missione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo design del rotore principale senza cuscinetti facilita anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente la funzionalità di riferimento e l’affidabilità dell’H145, migliorando al contempo il comfort di marcia sia per i passeggeri che per l’equipaggio. Il nuovo H145 introduce la connettività di bordo a clienti e operatori attraverso l’integrazione del passaggio successivo del Wireless Airborne Communication System (wACS), consentendo una trasmissione senza interruzioni e sicura dei dati generati dall’elicottero.

In totale, ci sono più di 1.500 elicotteri della famiglia H145 in servizio, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di controllo motore digitale completo (FADEC) e della suite di avionica digitale Helionix. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua classe.