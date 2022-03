Boeing: nuovi ordini da Ethiopian Airlines, DHL Express e Arajet

Boeing e Ethiopian Airlines hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con l’intento di acquistare cinque 777-8 Freighter.

Il protocollo d’intesa consentirà a Ethiopian Airlines di soddisfare l’espansione della domanda cargo globale dal suo hub di Addis Abeba e posizionerà il vettore per una crescita sostenibile a lungo termine.

“Coerentemente con la nostra storia di leadership tecnologica per l’aviazione in Africa, siamo lieti di firmare questo MoU con il nostro partner di lunga data Boeing, che ci farà entrare a far parte di un gruppo selezionato di compagnie aeree clienti di lancio per la flotta. Nella nostra visione 2035, stiamo pianificando di espandere la nostra attività cargo per essere uno dei più grandi fornitori globali di logistica multimodale in tutti i continenti. A tal fine stiamo aumentando la nostra flotta cargo dedicata con la tecnologia più recente. Abbiamo anche iniziato la costruzione del più grande hub terminal per l’e-commerce in Africa”, ha affermato Tewolde Gebremariam, CEO del gruppo Ethiopian Airlines. “I nuovi 777-8 Freighter saranno fondamentali in questo lungo viaggio di crescita. Oggi i nostri servizi di trasporto aereo di merci coprono più di 120 destinazioni internazionali in tutto il mondo con belly-hold capacity e servizi cargo dedicati”.

Boeing ha lanciato il nuovo 777-8 Freighter a gennaio e ha già prenotato 34 ordini fermi per il modello. Con una capacità di carico utile quasi identica al 747-400 Freighter e un miglioramento del 30% in termini di efficienza nei consumi, emissioni e costi operativi, il 777-8 Freighter consentirà un’attività più sostenibile e redditizia per gli operatori.

“Ethiopian Airlines è stata in prima linea nel mercato cargo africano per decenni, ampliando la sua flotta cargo Boeing e collegando il continente al flusso del commercio globale”, ha affermato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’intenzione di acquistare il nuovo 777-8 Freighter sottolinea ulteriormente il valore del nostro ultimo aeroplano e garantisce che Ethiopian rimarrà un attore chiave nel cargo globale, fornendogli maggiore capacità, flessibilità ed efficienza per il futuro”.

Ethiopian Airlines opera attualmente nove 777 Freighter, collegando l’Africa con più di 40 centri cargo in Asia, Europa, Medio Oriente e Americhe. La flotta del vettore comprende anche tre 737-800 Boeing Converted Freighter e una flotta commerciale combinata di oltre 80 jet Boeing tra cui 737, 767, 787 e 777.

DHL Express: nuovo ordine per sei ulteriori 777 Freighter

DHL Express e Boeing hanno annunciato un ordine per altri sei 777 Freighter. L’acquisto porta il totale del portafoglio ordini di DHL Express a 28 777 Freighter da quando ha effettuato il suo primo ordine diretto nel 2018.

“Con l’ordine di sei nuovi velivoli cargo widebody di grandi dimensioni, continuiamo a investire nel nostro futuro e a migliorare ulteriormente la capacità e la portata della nostra rete aerea globale. Il Boeing 777 Freighter è l’aereo più efficiente in termini di consumo di carburante della sua classe e collegherà gli hub globali di DHL a Cincinnati, Lipsia e Hong Kong, oltre a servire altri mercati chiave”, ha affermato Geoff Kehr, vicepresidente senior, Global Air Fleet Management, DHL Express. “Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti servizi della massima qualità, riducendo allo stesso tempo le nostre emissioni di carbonio modernizzando la nostra flotta con il tipo di aeromobile più efficiente disponibile. Il nuovo aeromobile contribuirà in modo significativo a ridurre le nostre emissioni”.

“La continua fiducia di DHL Express nel 777 Freighter è una testimonianza delle eccezionali capacità dell’aereo nel supportare la domanda cargo globale”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’impareggiabile efficienza operativa del 777 Freighter consente a DHL di rispettare i propri impegni di sostenibilità riducendo le emissioni di carbonio e contribuendo al suo obiettivo generale di zero emissioni nette entro il 2050”.

Il 777 Freighter è il cargo Boeing più venduto di tutti i tempi. I clienti di tutto il mondo hanno ordinato più di 300 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005.

Arajet ordina 20 737 MAX

Boeing e Arajet hanno annunciato che la nuova compagnia aerea caraibica ha ordinato 20 velivoli 737 MAX, in particolare il modello 737-8-200 ad alta capacità, per offrire bassi costi operativi ed espandere opzioni di viaggio convenienti nelle Americhe. Arajet ha anche opzioni per l’acquisto di 15 jet 737 MAX aggiuntivi che, insieme ai contratti di locazione esistenti, potrebbero portare la nuova flotta della compagnia aerea a 40 aeroplani. L’ordine dell’aeromobile è stato finalizzato a gennaio ed è attualmente attribuito a un cliente non identificato sul sito web Boeing Orders and Delivery.

“L’efficiente Boeing 737 MAX, insieme al supporto finanziario e operativo dei nostri partner Griffin e Bain Capital, ci offre le solide basi necessarie per fornire voli a prezzi accessibili ai viaggiatori nella regione”, ha affermato Victor Pacheco Mendez, fondatore e direttore esecutivo di Arajet. “Questi partner credono nella nostra visione e vedono lo stesso brillante futuro per questo mercato e oltre. L’intero team era entusiasta di vedere il nostro primo aereo arrivare a Santo Domingo pochi giorni fa e non vediamo l’ora di espandere la nostra flotta con più di questi fantastici jet nei prossimi mesi”.

“Il 737 MAX è la soluzione perfetta per Arajet ed è un onore dare il benvenuto a questo nuovo entusiasmante operatore nella famiglia Boeing”, ha affermato Mike Wilson, vice president of sales, Latin America & Caribbean, Boeing Commercial Airplanes. “Volare un’esclusiva flotta di 737 MAX consentirà ad Arajet di risparmiare sui costi di carburante, manutenzione e operazioni e di trasferire tali risparmi ai propri clienti”.

