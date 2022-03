Da ACI World prestigioso riconoscimento all’Aeroporto di Milano Bergamo

L’Aeroporto di Milano Bergamo è stato riconosciuto da ACI, l’Associazione Mondiale degli Aeroporti, come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri annui vedendosi assegnare l’ambìto premio Airport Service Quality Award.

Tale riconoscimento viene attribuito ai migliori aeroporti nel mondo sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori attraverso migliaia di interviste raccolte nei singoli scali da ACI. L’Airport Service Quality Award è stato ottenuto contestualmente al premio “Best Hygiene Measures” relativo all’applicazione delle misure di contrasto al Covid-19.

Come dichiarato da Luis Felipe de Oliveira, Direttore Generale di ACI Europe, entrambi i premi sono stati assegnati dopo valutazione dei risultati di 370.000 interviste sulla qualità dei servizi e sull’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Entrambi i fattori hanno contribuito a decretare Milano Bergamo come miglior aeroporto europeo nella categoria tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri annui.

“Nei questionari proposti da ACI, si evince che i passeggeri hanno riconosciuto gli sforzi profusi dal personale di Milano Bergamo nel fornire ai passeggeri una piacevole esperienza prima e dopo il viaggio aereo.

Valutazioni che assumono ancora più rilevanza perché espresse in un periodo di difficoltà e lenta ripresa del trasporto aereo, per effetto della pandemia che ha cambiato le aspettative del passeggero, comportando la necessità per SACBO e gli altri operatori aeroportuali di adattare la propria offerta al fine di continuare a garantire i migliori servizi all’inizio e alla fine dell’esperienza di viaggio.

Il network di Milano Bergamo è composto da voli di durata media di poco inferiore alle due ore, che corrisponde al tempo mediamente trascorso da ogni passeggero in aeroporto. Pertanto, posto che il giudizio sull’esperienza di viaggio aereo dipende per il 50% dalla qualità dei servizi aeroportuali, SACBO ha visto premiati gli sforzi profusi per incontrare le aspettative dei propri passeggeri.

SACBO coglie l’occasione per ringraziare sia i propri passeggeri, per i lusinghieri giudizi espressi, sia dipendenti e operatori aeroportuali che ogni giorno collaborano nell’offrire servizi in grado di incontrare le aspettative dei clienti”, afferma SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)