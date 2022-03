Emirates lancia i voli verso Tel Aviv a partire dal 23 giugno

Emirates ha confermato che inizierà i servizi giornalieri per Tel Aviv a partire dal 23 giugno 2022. Emirates utilizzerà il suo Boeing 777-300ER a tre classi sulla rotta, con otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 posti spaziosi in Economy Class.

Adnan Kazim, Direttore Commerciale Emirates Airline ha detto: “Non vediamo l’ora di accogliere finalmente i clienti a bordo dei nostri voli da e per Tel Aviv quest’estate e offrire un collegamento fluido verso il nostro hub di Dubai, mentre le restrizioni di viaggio continuano ad allentarsi in tutto il mondo e le frontiere si aprono. Oltre a venire incontro a una forte domanda, il debutto di Emirates in Israele significherà più scelta per i viaggiatori che tornano a volare e più opportunità per le aziende di visitare Dubai e connettersi al nostro vasto network di quasi 130 destinazioni, senza contare la nostra rinomata ospitalità e l’eccellente esperienza di volo”.

Ha aggiunto: “Emirates è impegnata a creare nuove opportunità per il business e il turismo e a rafforzare i legami bilaterali tra gli Emirati Arabi e Israele. Siamo sicuri che i nostri nuovi servizi avranno un impatto positivo sui collegamenti tra Israele e il mondo e ringraziamo le autorità emiratine e israeliane per il loro continuo sostegno nel rendere possibile questo servizio”.

Il primo volo che decolla il 23 giugno opererà come EK 931, con partenza alle 15:50 e arrivo all’aeroporto Ben Gurion alle 18:00 ora locale. Il volo di ritorno EK 932 partirà da Tel Aviv alle 19:55 e arriverà a Dubai alle 23:59 (ora locale). Gli orari dei voli sono stati programmati per fornire un comodo accesso a Dubai e connessioni ottimali per destinazioni turistiche popolari.

Insieme ai voli giornalieri in codeshare con flydubai, i nuovi voli Emirates offriranno comode connessioni in entrata dalle mete di Emirates con più voli giornalieri e settimanali in Australia, India, Filippine, Thailandia e Sud Africa, molti dei quali sono sede di fiorenti comunità ebraiche. I viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile possono scegliere di fermarsi usufruendo del pacchetto Dubai Stop Over, prima di continuare il loro viaggio a Tel Aviv, che include soggiorni in alcuni dei migliori hotel del mondo, visite alle bellezze della città e tante attività.

Nel 2021, Israele è stato classificato come uno dei primi 20 mercati di Dubai dal Dubai Department of Economy & Tourism e la sua posizione in classifica è destinata a crescere ulteriormente, mentre la città continua ad accogliere più visitatori nel 2022 con una varietà di attrattive sempre più crescente.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)