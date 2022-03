Più voli transatlantici nell’estate di Delta con esperienza premium a bordo

L’estate 2022 di Delta offrirà ai passeggeri più rotte e destinazioni per l’Europa, oltre a maggiori opportunità di concedersi le cabine premium del vettore – con il 143% di posti in più rispetto all’estate 2021.

“Delta si è concentrata sulla ricostruzione del suo network per offrire ai passeggeri un accesso facile e conveniente ovunque essi vogliano andare, e quest’estate manterremo questa promessa presentando fino a 74 voli giornalieri verso 21 destinazioni europee da 10 gateway statunitensi”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning di Delta. “Abbiamo anche accelerato i miglioramenti a bordo dei nostri aeromobili affinché i passeggeri possano vivere un viaggio più confortevole, inclusa l’offerta di più posti in classe Delta Premium Select, disponibile su quasi tutti i voli per l’Europa nei prossimi mesi”.

La compagnia ha già aggiunto voli con più frequenze verso le principali città europee, ripreso delle rotte e introdotto aeromobili modernizzati. Gli ultimi aggiornamenti all’orario estivo di Delta includono nuovi collegamenti tra New York-JFK e Stoccolma (ARN) a partire dal 1° giugno e tra Salt Lake City e Londra-Heathrow (LHR) a partire dal 14 maggio.

Grazie alle partnership di Delta con Air France, KLM e Virgin Atlantic, i passeggeri hanno accesso a quasi 200 altre destinazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e India da 19 città degli Stati Uniti.

• In qualità di maggiore vettore transatlantico da New York-JFK e Boston, Delta opererà fino a 27 voli giornalieri verso 20 destinazioni europee da New York-JFK, inclusa la ripresa dei collegamenti pre-COVID per Zurigo, Bruxelles, Edimburgo, Copenaghen. Il vettore opererà inoltre da New York due voli al giorno per Roma, un volo giornaliero per Venezia e 12 voli alla settimana per Milano.

• Da Boston, Delta opererà fino a nove voli giornalieri verso nove destinazioni transatlantiche, inclusa Roma, offrendo quasi 5.000 posti in più ogni settimana rispetto all’estate 2019.

• Delta è anche il più grande vettore del sud-est degli Stati Uniti, ed opera fino a 17 voli giornalieri da Atlanta verso 14 destinazioni transatlantiche, inclusa la tripla frequenza giornaliera per Amsterdam, oltre a collegamenti due volte al giorno per Londra e Roma e voli giornalieri per Milano e Venezia.

• Da Detroit e Minneapolis, hub Delta nel Midwest, il vettore opererà fino a 14 voli giornalieri non-stop verso gli hub globali della compagnia ad Amsterdam, Londra e Parigi, nonché un servizio giornaliero per Francoforte, Monaco di Baviera e Reykjavík.

• Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dall’hub di Seattle la compagnia opererà un collegamento due volte al giorno per Amsterdam e uno giornaliero per Londra e Parigi. Da Salt Lake City il vettore offrirà un volo giornaliero non-stop verso i tre rispettivi hub transatlantici. Delta tornerà anche operare il volo giornaliero da Portland per Amsterdam.

Con il ritorno dei viaggi internazionali, i passeggeri Delta su quasi tutti i voli per l’Europa potranno vivere nuove esperienze di viaggio sulle flotte rinnovate di Airbus A330 e Boeing 767-300, che ora offrono un’esperienza a bordo allineata, con una scelta di quattro cabine: Delta One o Delta One Suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Entrambi i tipi aeromobili sono stati rinnovati con nuove toilette e illuminazione della cabina a LED.

Delta Premium Select, la cabina di premium economy del vettore, include più spazio per rilassarsi e distendersi con un sedile più ampio, una reclinazione più profonda e poggiapiedi e un poggiagambe regolabili. I passeggeri potranno guardare il miglior intrattenimento Delta della categoria su schermi più grandi e ricaricare i propri dispositivi con l’alimentazione interna e le porte USB. Riceveranno anche un nuovo amenity kit, cuffie con cancellazione del rumore e una coperta e un cuscino in memory foam per arrivare a destinazione riposati e rinfrescati. L’esperienza di volo Delta Premium Select verrà ulteriormente migliorata entro la fine dell’anno.

Anche chi viaggia in Delta One troverà nuovi servizi e attenzioni, fra cui: amenity kit Someone Somewhere prodotti artigianalmente, biancheria da letto morbida e confortevole realizzata con materiali riciclati, più bevande prima del decollo, nuovi stuzzichini, un pasto di tre portate e irresistibili dessert, fra cui con una coppa di gelato fai da te.

Delta FlyReadySM, lo strumento digitale della compagnia che aiuta i passeggeri a verificare di aver soddisfatto i requisiti di accesso della destinazione prima del viaggio, è stato recentemente aggiornato con un’esperienza migliorata per i passeggeri che viaggiano su rotte internazionali. L’aggiornamento ha introdotto una visione più personalizzata dei requisiti di viaggio per la destinazione, un design completamente nuovo con un’interfaccia più reattiva e intuitiva su dispositivi mobili e funzionalità più facili da usare, che consentono di gestire meglio i propri documenti.

Voli Delta dall’Italia estate 2022:

Milano – New York JFK: annuale – giornaliero.

Milano – New York JFK: dal 07/05 – 5 volte a settimana.

Milano – Atlanta: dal 02/05 – 5 volte settimana e giornaliero da giugno.

Roma – New York JFK: annuale – giornaliero.

Roma – New York JFK: dal 10/4 – 3 volte settimana in aprile, 5 in maggio e giornaliero da giugno.

Roma – Atlanta: annuale – giornaliero.

Roma – Atlanta: dal 07/05 – 5 volte settimana e giornaliero da giugno.

Roma – Boston: dal 06/05 – 5 volte settimana e giornaliero da giugno.

Venezia – New York JFK: dal 06/05 – 5 volte settimana e giornaliero da giugno.

Venezia – Atlanta: dal 27/05 – giornaliero.

