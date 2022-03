Jet2 ordina i motori CFM International LEAP-1A per i suoi A321neo

Jet2 plc, Regno Unito, ha annunciato di aver selezionato i motori CFM International LEAP-1A per il suo ordine per un massimo di 75 aeromobili Airbus A321neo (include fino a 150 motori LEAP-1A installati). L’ordine comprende anche motori di riserva e un contratto di assistenza a lungo termine. Jet2 plc è un cliente CFM dal 2002 e ha selezionato il motore LEAP come parte della sua strategia di rinnovo della flotta.

“Siamo lieti di estendere il nostro rapporto di lunga data con CFM, che è stato un partner chiave della nostra continua crescita sin dalla nostra creazione”, afferma Philip Meeson, Executive Chairman of Jet2 plc. “Il motore LEAP ha dimostrato miglioramenti significativi in termini di emissioni di CO2 ed emissioni acustiche che ci aiuteranno a ottimizzare le nostre operazioni e fornire un’esperienza cliente più confortevole. Aumenteremo anche l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) con il motore LEAP per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità”.

“Siamo onorati ed entusiasti di far parte della strategia di sviluppo di Jet2”, ha affermato Gaël Meheust, presidente e CEO di CFM International. “Negli ultimi quattro decenni, CFM ha sviluppato tecnologie all’avanguardia che aiutano i nostri clienti a rendere le operazioni efficienti in termini di costi e sostenibilità. La fiducia di Jet2 è una grande responsabilità per noi nel fornire gli standard CFM di alto livello in termini di affidabilità e utilizzo”.

“L’avanzato motore LEAP-1A di CFM continua a stabilire nuovi standard del settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando oltre 15 milioni di engine flight hours in operazioni commerciali. La flotta offre un consumo di carburante migliore del 15% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità rispetto ai motori della generazione precedente”, afferma CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Airbus)