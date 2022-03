I membri oneworld acquisteranno da Gevo fino a 200 milioni di galloni di SAF all’anno

I membri della oneworld® Alliance intendono acquistare fino a 200 milioni di galloni di sustainable aviation fuel all’anno dal produttore di combustibili rinnovabili con sede in Colorado Gevo, il secondo impegno congiunto dell’alleanza globale in quattro mesi.

La consegna del carburante dovrebbe iniziare nel 2027, per un periodo di cinque anni. I membri di oneworld Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Finnair, Japan Airlines e Qatar Airways prevedono di utilizzare il carburante sostenibile per le operazioni in California, inclusi gli aeroporti internazionali di San Diego, San Francisco, San Jose e Los Angeles.

Il sustainable aviation fuel è un pilastro fondamentale del piano di oneworld per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Nell’ottobre 2021 l’alleanza si è impegnata a raggiungere l’obiettivo del 10% di consumo di sustainable aviation fuel in tutta l’alleanza entro il 2030. I membri oneworld stanno collaborando per procurarsi collettivamente sustainable aviation fuel, attraverso l’Environment and Sustainability Board guidato dall’IAG Head of Sustainability Jonathon Counsell, con la rappresentanza di tutte le compagnie aeree membri.

Nel novembre 2021 oneworld ha annunciato un impegno congiunto per l’acquisto di oltre 350 milioni di galloni di blended sustainable aviation fuel da Aemetis per le operazioni a San Francisco, rendendo oneworld la prima alleanza aerea globale a impegnarsi congiuntamente nell’acquisto di carburante per aviazione sostenibile.

Il sustainable aviation fuel di Gevo dovrebbe essere prodotto utilizzando prodotti di mais non commestibili che verranno elaborati per creare etanolo che sarà poi convertito in carburante sostenibile per l’aviazione. Il carburante dovrebbe essere prodotto in tre strutture in fase di sviluppo nel Midwest degli Stati Uniti. L’intera filiera sarà certificata dallo standard Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB), ampiamente riconosciuto come lo schema di certificazione più solido per le bioenergie.

Il sustainable aviation fuel, che produce emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto al tradizionale jet fuel, è una parte importante del percorso di decarbonizzazione del settore aeronautico, in particolare sui voli a lungo raggio. Non sono necessarie modifiche agli attuali aeromobili o alle infrastrutture aeroportuali affinché gli operatori utilizzino carburante sostenibile per l’aviazione, il che lo rende una soluzione fattibile e immediata per ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, il sustainable aviation fuel non è ancora disponibile su larga scala, sottolineando l’importanza di impegni congiunti come quello delle compagnie aeree membri di oneworld. Il sostegno di altre parti interessate, come i regolamenti governativi e gli investimenti mirati, consentirà ulteriormente la maturità della sustainable aviation fuel production.

Akbar Al Baker, oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mentre l’industria aeronautica continua ad affrontare nuove sfide, l’annuncio di oggi sottolinea l’esito positivo della collaborazione multilaterale tra le parti interessate del settore. Riafferma la leadership della nostra alleanza nel sostenere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell’aviazione, nonché il nostro ruolo attivo nel guidare l’uso di SAF riconosciuto dall’ICAO su scala commerciale”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Cinque mesi fa, ci siamo impegnati come alleanza per raggiungere l’obiettivo del 10% di sustainable aviation fuel entro il 2030. L’annuncio odierno di un secondo importante prelievo di SAF tra le compagnie aeree membri si basa ulteriormente su tale impegno, dimostrando al contempo il valore che può essere fornito quando le nostre compagnie aeree membri collaborano”.

“Quando le compagnie aeree membri di oneworld dimostrano di comprendere l’importanza di ridurre le emissioni di gas serra di carbonio fossile, iniziano a fare un vero cambiamento nel settore”, ha affermato il Dr. Patrick R. Gruber, Gevo’s Chief Executive Officer. “Eliminare le emissioni fossili dal ciclo di vita del carburante degli aerei è la nostra missione. Net-Zero SAF è ciò che tutti vogliamo. Sono contento che oneworld sia a bordo”.

(Ufficio Stampa oneworld)