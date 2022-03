KLM opera voli diretti verso 167 destinazioni quest’estate

Con voli diretti verso 167 destinazioni, KLM è pronta per l’estate. Tra il 27 marzo e il 29 ottobre, KLM volerà verso 96 destinazioni europee e 71 intercontinentali, offrendo una vasta scelta sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti.

“La domanda di viaggi aerei è in aumento poiché le restrizioni Covid-19 vengono revocate nei Paesi Bassi e in altri paesi dell’UE. KLM ha risposto ampliando la capacità sulle rotte europee del 10% rispetto allo scorso anno, quasi eguagliando il livello pre-pandemia del 2019. Ciò equivale a circa 16 milioni di posti in totale. Le città portoghesi di Porto e Lisbona, rispettivamente con tre e quattro voli al giorno, sono solo alcune delle destinazioni che vedono aumentare i voli KLM.

Il successo delle nuove destinazioni di Belgrado, Dubrovnik e Palma di Maiorca, che sono state aggiunte alla rete di collegamenti KLM lo scorso anno, significa che saranno nuovamente incluse nel programma estivo. KLM prevede anche il ritorno dei viaggiatori d’affari, motivo per cui le frequenze vengono aggiunte alle rotte britanniche, tedesche e polacche.

I servizi per Kiev, San Pietroburgo e Mosca continuano a essere sospesi. KLM segue da vicino gli sviluppi nella regione”, afferma KLM.

KLM ha anche aumentato la capacità sulla sua rete di rotte intercontinentali del 17% rispetto allo scorso anno, in risposta a una tendenza all’aumento delle prenotazioni.

“Quest’estate opereremo voli giornalieri per Aruba, Bonaire e Curaçao, aumentando la frequenza per Curaçao a due volte al giorno durante le vacanze estive. Port of Spain, la nuova destinazione tropicale di KLM nell’orario invernale, è inclusa nell’orario estivo, offrendo ai clienti voli tre volte alla settimana tra Amsterdam e la capitale di Trinidad e Tobago.

Da quando gli Stati Uniti hanno allentato le restrizioni di viaggio nel novembre 2021, la domanda di voli è cresciuta costantemente. La capacità di KLM per gli Stati Uniti questa estate corrisponde a quella del 2019. La ripresa dei voli per Salt Lake City e la nuova aggiunta di Austin alla nostra rete di rotte significa che quest’estate opereremo servizi diretti verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, il numero più alto sempre. KLM opera tre voli a settimana per Austin.

Stiamo anche vedendo sempre più paesi dell’Asia riaprirsi ai visitatori. Sebbene le restrizioni di viaggio dovute al Covid-19 varino da paese a paese, la domanda estiva è in aumento per destinazioni come Filippine, Thailandia, Singapore e Bali. Anche l’India ha indicato che allenterà le restrizioni di viaggio. KLM risponderà aumentando le frequenze verso Delhi e Mumbai. L’Asia continua a essere un mercato forte e importante per il cargo, consentendoci di continuare a operare servizi a bassa frequenza verso tutte le destinazioni pre-pandemia”, prosegue KLM.

“Le restrizioni di viaggio continuano ad applicarsi in Cina, il che significa che non possiamo ancora riprendere i nostri consueti network services verso la Cina. A causa delle sanzioni UE contro la Russia, KLM non opera nello spazio aereo russo. Di conseguenza, i tempi di volo da e per Corea del Sud, Giappone e Cina sono in media due ore più lunghi del solito. I voli per il Giappone e la Cina stanno attualmente facendo scalo a Seoul.

La capacità sulla maggior parte delle rotte verso il Sud America è stata ripristinata a livelli più o meno pre-pandemia. Attualmente operiamo servizi giornalieri per San Paolo, Panama City e Lima, con un minimo di sei voli a settimana per Quito/Guayaquil, Bogotà/Cartagena, Rio de Janeiro e Buenos Aires/Santiago del Cile.

I passeggeri che desiderano volare in Africa quest’estate possono ora scegliere tra dieci destinazioni. La capacità è stata ampliata su molte rotte, rispetto alla scorsa estate, per soddisfare la crescente domanda. Zanzibar, che è stata aggiunta alla nostra rete di collegamenti lo scorso anno, è nuovamente inclusa nel programma estivo. KLM opera anche servizi per Johannesburg, Città del Capo, Accra, Lagos, Kigali, Entebbe, Nairobi, Kilimanjaro e Dar es Salaam”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa KLM)