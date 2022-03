Boeing: il Loyal Wingman sarà denominato “MQ-28A Ghost Bat”

Boeing comunica: “Boeing Australia si congratula con il governo australiano e la Royal Australian Air Force (RAAF) per la selezione di “MQ-28A Ghost Bat” come military designator e nome per il primo Australian-produced military combat aircraft in oltre 50 anni.

Il ministro della Difesa australiano, l’on. Peter Dutton MP, ha annunciato il designatore e il nome in una cerimonia dedicata tenutasi presso la base RAAF di Amberley, Queensland”

“L’introduzione del nuovo nome è un momento raro e speciale nella storia dell’aviazione per i nostri partner RAAF e il team industriale di oltre 35 fornitori australiani”, ha affermato Glen Ferguson, director Airpower Teaming System Australia and International. “La selezione del Ghost Bat, un mammifero nativo australiano noto per collaborare in un branco per rilevare e cacciare, riflette le caratteristiche uniche dei sensori dell’aereo e delle capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione ed è un nome appropriato per questa capacità pionieristica”.

Con un rapido calendario di sviluppo di soli tre anni dall’ideazione al primo volo, il programma di sviluppo sfrutta i progressi nell’ingegneria digitale, nella produzione avanzata e nelle tecnologie della supply chain australiana.

Mentre il RAAF Loyal Wingman development program name verrà gradualmente eliminato, il product name Boeing per i global customers rimarrà Airpower Teaming System.

“La nostra partnership duratura con il Commonwealth of Australia e l’Australian Defence Force (ADF) è fondamentale per lo sviluppo di successo delle complesse tecnologie e capacità dell’MQ-28A e ha un potenziale di esportazione globale per l’Australia”, ha affermato Brendan Nelson AO, president Boeing Australia, New Zealand and South Pacific.

Nel corso del 2022, il programma continuerà ad accelerare lo sviluppo e il collaudo dell’MQ-28A Ghost Bat, con particolare attenzione a sensor and missionisation capabilities per rispettare gli impegni della RAAF. Questi requisiti continueranno ad espandersi man mano che Boeing si muove verso l’obiettivo di fornire una capacità operativa per l’ADF.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Department of Defence – Boeing)