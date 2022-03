KLM e Thalys rendono i viaggi in treno più attraenti per i transfer passengers

KLM Royal Dutch Airlines e Thalys hanno concluso un accordo per continuare a sviluppare il loro prodotto AirRail congiunto, al fine di renderlo più attraente per i clienti. L’obiettivo è aumentare il numero di passeggeri con connecting KLM flights all’aeroporto di Amsterdam Schiphol che viaggiano da Bruxelles – e ritorno – in treno.

Da tempo KLM offre ai passeggeri in trasferimento la possibilità di salire a bordo di un treno ad alta velocità Thalys invece di un volo sulla tratta Bruxelles-Schiphol (o viceversa). Prima della pandemia Covid-19, dal 20 al 25% di questi passeggeri (circa 36.000 clienti) sceglieva questa opzione. KLM e Thalys vorrebbero aumentare questa percentuale e di conseguenza KLM sta acquistando posti da Thalys, il che rende superfluo uno dei suoi servizi giornalieri tra Bruxelles e Schiphol. I clienti possono ora prenotare questi posti su KLM.com per le date di viaggio che iniziano il 17 luglio 2022.

“Tuttavia, non basta semplicemente rendere disponibili questi posti in treno. I passeggeri in trasferimento hanno esigenze specifiche e la maggior parte continua a optare per il trasferimento aereo-aereo. Ecco perché KLM e Thalys hanno deciso di compiere il passo successivo nello sviluppo del loro prodotto AirRail, in linea con la Action Agenda for Rail and Aviation (Actieagenda Trein en Luchtvaart) del governo olandese, che risale al 2020”, afferma KLM.

“Sono stati definiti diversi criteri vitali per il successo di qualsiasi servizio ferroviario sostitutivo, approvati sia dal settore ferroviario che da quello aereo:

– I treni internazionali devono fermarsi a Schiphol.

– Gli arrivi e le partenze aeree e ferroviarie devono essere coordinati.

– I sistemi informatici delle compagnie aeree e ferroviarie devono essere in grado di comunicare tra loro (es. per il check-in, l’imbarco, il cambio prenotazione dei passeggeri in caso di disservizio e così via).

– Anche la gestione dei bagagli ferroviari deve essere integrata, con treni dotati di scompartimenti sicuri per i bagagli e con efficienti procedure di trasferimento dei bagagli a Schiphol per garantire velocità e comodità.

– I passeggeri che arrivano a Schiphol in treno devono disporre di un percorso di transito separato fino al gate”, prosegue KLM.

“Thalys soddisfa già i primi due criteri sulla rotta Schiphol-Bruxelles. Rispetto al criterio 3, la comunicazione tra i sistemi informatici, KLM e Thalys hanno trovato una soluzione alternativa: i posti acquistati da KLM sui treni Thalys vengono inseriti manualmente nel sistema informatico di KLM, garantendo ai clienti che viaggiano in treno lo stesso livello di servizio e la stessa comunicazione efficiente, come coloro che optano per il viaggio aereo.

Ciò significa che i clienti possono effettuare il check-in e ricevere le carte d’imbarco alla stazione ferroviaria di Bruxelles-Midi/Zuid per l’intero viaggio, sia in treno che in aereo. KLM aggiorna e riprenota i clienti in caso di interruzioni dei servizi ferroviari e aerei. KLM offre inoltre ai clienti informazioni sui trasferimenti e su come prepararsi per il viaggio. KLM e Thalys chiederanno ai loro clienti internazionali di aiutarli a valutare questa soluzione temporanea.

I passeggeri devono poter consegnare il bagaglio registrato alla stazione ferroviaria per l’inoltro alla destinazione finale. Idealmente, dovrebbero anche avere un percorso di transito separato a Schiphol per garantire un trasferimento regolare. Non è ancora così. KLM discuterà il modo migliore per soddisfare questi criteri con le parti interessate”, conclude KLM.

“KLM si impegna a ridurre l’impatto delle sue operazioni sul nostro ambiente. Oltre a potenziare la nostra flotta, sostituire più jet fuel con carburante per aviazione sostenibile (SAF) e migliorare la nostra efficienza operativa, miriamo a ridurre le emissioni offrendo il treno come alternativa ai voli a corto raggio. Lo sviluppo del prodotto AirRail in collaborazione con Thalys è un passo nella giusta direzione e collegare le nostre due reti a Schiphol per trasferimenti rapidi, efficienti e convenienti è una mossa positiva. Simile alle nostre partnership nel settore aereo, la nostra cooperazione con Thalys riflette il nostro impegno per l’intermodalità”, afferma Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience, KLM.

“L’intermodalità tra aria e ferrovia svolge un ruolo importante nel raggiungimento delle nostre ambizioni di crescita. L’estensione della collaborazione con KLM si sposa perfettamente con questa ambizione. Insieme stiamo creando un prodotto che combina ferrovia e voli intercontinentali per soddisfare le aspettative dei nostri clienti con un’alternativa ecologica”, afferma Bertrand Gosselin, CEO Thalys.

(Ufficio Stampa KLM)