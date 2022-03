Air France servirà quasi 200 destinazioni nell’estate 2022

Air France è pronta ad accogliere i clienti per i loro piani di viaggio estivi. Durante l’alta stagione estiva, Air France servirà fino a 196 destinazioni nei 5 continenti, con un programma di voli che rappresenta in media il 90% della capacità dispiegata nello stesso periodo del 2019.

Sulla rete a lungo raggio, l’attività di Air France sarà trainata dalla forte domanda di voli verso il Nord America, l’Africa, i Caraibi e l’Oceano Indiano, regioni che si sono dimostrate resilienti durante la crisi.

In questo modo, Air France continua ad aumentare la capacità da e verso gli Stati Uniti, la principale destinazione a lungo raggio della compagnia aerea. Quest’estate opererà quasi 200 voli settimanali verso 14 destinazioni, ovvero il 20% in più rispetto all’estate 2019. Sospeso dall’inizio della crisi, il servizio da Parigi-Orly a New York-JFK ha riaperto il 27 marzo, in aggiunta al servizio da Parigi-Charles de Gaulle. In totale, quest’estate Air France opererà fino a 7 voli giornalieri tra le due città.

Air France e Delta lanceranno anche un esclusivo “shuttle” service tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-JFK, con 8 voli giornalieri (6 voli Air France e 2 voli Delta). Dall’inizio di giugno, ci saranno partenze regolari ogni una o due ore durante il giorno da Parigi Charles-de-Gaulle e un servizio quasi ogni ora nel tardo pomeriggio in poi per le partenze da New York-JFK.

Air France ha anche ripreso i servizi tra Parigi-Charles de Gaulle e Dallas (Texas) con un massimo di 5 voli settimanali. Infine, il 4 maggio, la compagnia aerea lancerà per il secondo anno consecutivo una rotta stagionale tra Parigi-Charles de Gaulle e Denver (Colorado), offrendo 3 voli settimanali.

Air France sta anche rafforzando i suoi servizi per il Canada, con un aumento della capacità del 25% quest’estate rispetto ai livelli pre-crisi. In questo modo diventerà la prima compagnia aerea europea in termini di capacità tra Europa e Canada e avvierà una rotta senza scalo tra Parigi-Charles de Gaulle e Quebec City il 17 maggio 2022.

In Africa, Air France tornerà ai livelli di attività pre-crisi con l’aggiunta di frequenze verso numerose destinazioni. Ci saranno due voli giornalieri da Parigi-Charles de Gaulle per Abidjan (Costa d’Avorio) e i servizi stagionali per Zanzibar (Tanzania) e Banjul (Gambia) saranno prolungati durante la stagione estiva.

Infine, Air France mantiene la quasi totalità della sua rete in Asia con un numero ridotto di voli. Ulteriori frequenze saranno aggiunte al programma dei voli per l’India (Delhi, Bombay, Bangalore e Chennai) per accompagnare la riapertura del Paese ai voli internazionali in vigore dal 27 marzo 2022.

Sulla rete a corto e medio raggio, Air France prosegue la sua strategia di ridistribuzione della capacità sulle rotte verso destinazioni leisure. A luglio e agosto offrirà una capacità simile ai livelli pre-crisi, con il lancio quest’estate di 23 rotte stagionali da Parigi-Charles de Gaulle, comprese 3 nuove destinazioni: Zante (Grecia), con 2 voli settimanali dal 9 luglio, Tirana (Albania), con 2 voli settimanali dal 9 luglio e Tenerife (Spagna), come prosecuzione della stagione invernale.

In partenza da Parigi-Orly, per tutta la stagione estiva saranno offerte nuove rotte per Algeri (Algeria – 3 voli giornalieri, subordinatamente alle condizioni di riapertura del Paese) e Tunisi (Tunisia – 1 volo giornaliero dal 29 maggio), oltre ai servizi da Parigi-Charles de Gaulle. Ci saranno anche frequenze aggiuntive per Ibiza, Palma di Maiorca (Spagna) e Bari (Italia), destinazioni servite già nel 2021.

Infine, 47 servizi stagionali estivi saranno disponibili sulla rete nazionale in partenza dalle regioni francesi. Questa offerta include 4 nuove rotte verso destinazioni internazionali (Marsiglia – Santorini dall’8 luglio, Marsiglia – Tunisi dal 9 luglio, Nizza – Heraklion dall’8 luglio e Nizza – London Heathrow a partire dal 9 luglio) nonché le rotte in Francia, in particolare verso la Corsica, servite quest’anno da Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Lione, Nantes, Parigi-Charles de Gaulle, Parigi Orly, Pau, Rennes e Strasburgo .

Transavia opererà sulla rete domestica da Parigi-Orly a Brest, Biarritz, Montpellier, Perpignan, Pau e Tolone.

Flight schedule per luglio e agosto 2021 in partenza da Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly:

Francia Metropolitana: Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Castres, Clermont-Ferrand, Figari, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse.

Europa: Alicante, Amsterdam, Athens, Basle/Mulhouse, Barcelona, Bari, Belgrade, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bucharest, Budapest, Cagliari, Catania, Copenhagen, Corfu, Cork, Dublin, Dubrovnik, Dusseldorf, Edinburgh, Faro, Firenze, Frankfurt, Geneva, Gothenburg, Gran Canaria, Hamburg, Hanover, Helsinki, Heraklion, Ibiza, Istanbul, Krakow, Lisbon, Ljubljana, London, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Milano, Munich, Mykonos, Napoli, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palermo, Palma de Mallorca, Pisa, Porto, Prague, Rhodes, Roma, Santorini, Seville, Sofia, Split, Stockholm, Stuttgart, Tbilisi, Tenerife (new), Thessaloniki, Tirana (new), Torino, Valencia, Venezia, Vienna, Warsaw, Yerevan, Zagreb, Zakynthos (new), Zurich

Francia d’oltremare, Caraibi e Oceano Indiano: Antananarivo, Cayenne, Fort-de-France, Havana, Port-Louis (Mauritius), Papeete, Pointe-à-Pitre, Punta Cana, Saint-Denis de la Réunion, Santo Domingo, Saint-Martin.

Middle East: Beirut, Cairo, Dubai, Tel Aviv.

Africa: Abidjan, Abuja, Accra, Agadir, Alger, Bamako, Banjul, Bangui, Brazzaville Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djerba, Djibouti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Marrakech, Malabo, Monastir, Nairobi, N’Djamena, Niamey, Nouakchott, Oran, Ouagadougou, Pointe Noire, Rabat, Tangiers, Tunis, Yaoundé, Zanzibar.

North America: Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Minneapolis, Montreal, New York JFK, Quebec City (new), San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, Washington D.C.

South America: Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, Sao Paulo, San Jose.

Asia: Bangalore, Bangkok, Beijing, Chennai, Delhi, Ho Chi Minh City, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, Shanghai, Tokyo.

Pacifico: Papeete.

International flight schedule in partenza dalle French regions (Luglio/Agosto 2022):

Da Marseille: Amsterdam, Athens, Catania, Corfu, Heraklion, Santorini, Tunis.

Da Biarritz: Geneva.

Da Lyon: Bologna.

Da Nantes: Amsterdam.

Da Nice: Athens, Heraklion, London, Tunis.

Da Rennes: Amsterdam.

Da Toulouse: Athens.

Gli orari dei voli, i giorni di operatività e le tariffe sono disponibili online su airfrance.com e transavia.com. Il programma di volo è soggetto a modifiche e rimane soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. Sarà attuato in linea con le misure sanitarie in vigore nei diversi Paesi o destinazioni servite.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le condizioni di ingresso e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)