Marjan Rintel nominata nuovo CEO KLM

Il Supervisory Board di KLM intende nominare Marjan Rintel nuovo Presidente e CEO di KLM. Rintel è, da novembre 2014, Presidente e CEO di Dutch Railways (NS) e, prima di entrare in NS, ha lavorato per la compagnia aerea per 15 anni ricoprendo varie posizioni, tra cui operazioni, vendite e marketing presso KLM e Air France-KLM.

Conformemente alla nomina prevista, Marjan Rintel succederà a Pieter Elbers, che si dimetterà dalla carica di Presidente e CEO entro il 1° luglio. Elbers assicurerà il passaggio di consegne al suo successore.

Il Consiglio di Amministrazione di Air France-KLM ha approvato la nomina.

Cees ‘t Hart, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, sulla nomina all’unanimità: “Siamo lieti che Marjan salirà a bordo come CEO il 1° luglio. Con la sua vasta esperienza manageriale, commerciale e operativa, è una figura vicina al personale e, insieme al suo team, continuerà a plasmare il futuro di KLM come azienda orientata al cliente, sostenibile e finanziariamente sana. Siamo convinti che la sua conoscenza del settore, la sua rete e la sua esperienza in ambito politico contribuiranno a questo”.

Ben Smith, CEO di Air France-KLM: “Sono estremamente felice di dare il benvenuto a Marjan nel nostro team come nuovo CEO di KLM. So che Marjan riuscirà a rendere KLM ancora più forte continuando a capitalizzare sui punti di forza del Gruppo”.

Marjan Rintel: “Sono onorata di tornare in KLM e prendere il testimone da Pieter. Il suo track record di 30 anni è impressionante. Sotto la guida di Pieter, KLM si è fatta strada e io continuerò per quella strada. L’aviazione vive un periodo di grandi e complesse sfide. Sono del parere che un’azienda olandese come KLM, proprio come NS, abbia un ruolo importante da svolgere in queste sfide sociali ed economiche. Ricoprire con successo quel ruolo sarà la mia priorità sin dal primo giorno”.

Al Work Council di KLM è stato chiesto il parere sulla nomina prevista di Marjan Rintel come Statutory Director di KLM. La nomina sarà sottoposta agli azionisti per l’approvazione in un’assemblea generale straordinaria prevista a tal fine.

Air France-KLM inoltre comunica che il Board of Directors del Gruppo ha deliberato il rinnovo anticipato del mandato di Benjamin Smith quale Group’s Chief Executive Officer, per un ulteriore mandato di cinque anni, ossia fino al General Meeting convocato per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026, previsto per maggio 2027.

“In un contesto di mercato che rimane estremamente complesso e date le sfide future, entrambe le decisioni posizionano un forte team di gestione per gli anni a venire. L’Air France-KLM Board of Directors ritiene che sia fondamentale stabilizzare la governance del Gruppo e che i team di gestione delle compagnie aeree del Gruppo concentrino i propri sforzi per aiutare Air France-KLM Group a riconquistare la sua posizione di leader senza rivali nel settore aereo europeo”, afferma Air France-KLM.

Anne-Marie Couderc, Chair of Air France-KLM Board of Directors, ha dichiarato: “Queste due decisioni del Board of Directors stabilizzano la governance del Gruppo in un momento chiave della sua storia. Ben Smith ha dimostrato il suo impegno e la sua professionalità incrollabili negli ultimi tre anni e mezzo, il che giustifica il totale sostegno del Board per la sua continua guida del Gruppo per altri cinque anni. Marjan Rintel si unirà presto al team come CEO di KLM. La sua vasta esperienza in KLM e nell’industria dei trasporti olandese la rende la persona migliore per guidare la compagnia, attingendo ai punti di forza dell’intero Air France-KLM Group”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: KLM)