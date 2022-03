Ryanair apre la base all’aeroporto Marco Polo Di Venezia

Ryanair ha inaugurato la sua base di Venezia Marco Polo con 3 nuovi aeromobili, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari insieme all’introduzione di 17 nuove rotte (24 in totale), migliorando la connettività nazionale e internazionale di Venezia verso 11 Paesi europei e posizionando la regione come una destinazione turistica primaria.

“La nuova base Ryanair a Venezia Marco Polo porterà $300m di investimenti; 3 aerei basati: 17 nuove rotte per Comiso, Copenaghen, Cork, Crotone, Danzica, Helsinki, Katowice, Lisbona, Madrid, Marsiglia, Minorca, Norimberga, Santander, Stoccolma, Tolosa, Trapani, Vienna; oltre 340 voli settimanali.

La nuova base di Ryanair al Marco Polo di Venezia, cosí come la sua crescita a Treviso e Verona, rappresenta l’impegno nella Regione e dimostra ulteriormente la capacità di Ryanair di supportare la rapida ripresa del turismo veneto, con oltre 340 voli settimanali verso 24 rotte, di cui 17 nuove, per dare al turismo veneto una spinta tanto necessaria dopo due estati perse, dando anche ai viaggiatori in partenza da Venezia un’ampia scelta delle migliori destinazioni europee.

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia chiede nuovamente al Governo italiano di abolire l’addizionale municipale su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025”, afferma Ryanair.

Da Venezia, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha affermato: “In qualità di compagnia aerea N.1 in Europa ed in Italia, siamo lieti di annunciare l’apertura della nostra nuova base a Venezia Marco Polo con tre nuovi aeromobili, rafforzando ulteriormente la cooperazione di lunga data tra Ryanair ed il Gruppo SAVE. L’annuncio di oggi,24 rotte di cui 17 nuove, dimostra la capacità di Ryanair di favorire il rapido recupero del turismo italiano. Questo investimento di 300 milioni di dollari non solo darà impulso all’economia del Veneto, stimolando un turismo vitale, ma creerà anche più di 100 posti di lavoro diretti nella regione e oltre 1.700 posti di lavoro in loco.

Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al governo italiano di eliminare la “tassa sul turismo” su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani nei confronti di quelli europei. L’eliminazione dell’addizionale comunale faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie a tariffe basse ed al piano di crescita a lungo termine di Ryanair.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per la base Marco Polo di Venezia di prenotare la loro vacanza estiva, stiamo lanciando una promozione, con prezzi a partire da 19,99€ per viaggi fino a ottobre, che devono essere prenotati entro sabato 2 aprile”.

Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “Con la nuova base a Venezia, che si aggiunge alla base inaugurata all’aeroporto di Treviso lo scorso giugno, Ryanair assume la posizione di primo vettore per numero di posti in vendita in entrambi gli aeroporti del sistema. La compagnia ha saputo cogliere con prontezza le opportunità del mercato fin dalle prime manifestazioni di ripresa, arrivando ad offrire per l’attuale stagione estiva appena iniziata 3,7 milioni di posti verso 68 destinazioni tra Venezia e Treviso, in incremento del 68% rispetto ai posti in vendita nell’estate 2019. Le sinergie generate dalle due nuove basi producono una ricca offerta complessiva a favore del nostro bacino d’utenza”.

Operativo S22 di Ryanair su Venezia:

Stoccolma – Venezia NEW

Barcellona – Venezia

Bari – Venezia

Cagliari – Venezia

Comiso – Venezia NEW

Copenaghen – Venezia NEW

Crotone – Venezia NEW

Catania – Venezia

Danzica – Venezia NEW

Helsinki – Venezia NEW

Katowice – Venezia NEW

Lisbona – Venezia NEW

Madrid – Venezia NEW

Minorca – Venezia NEW

Marsiglia – Venezia NEW

Napoli – Venezia

Norimberga – Venezia NEW

Cork – Venezia NEW

Palermo – Venezia

Santander – Venezia NEW

Londra Stansted – Venezia

Tolosa – Venezia NEW

Trapani – Venezia NEW

Venezia – Vienna NEW

