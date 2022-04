ITA Airways: da oggi in vendita i voli in continuità territoriale con la Sardegna

ITA Airways comunica che sono in vendita i voli in continuità territoriale da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Alghero, Olbia, Cagliari e viceversa per volare dal 15 maggio.

Inizialmente sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio, nel corso dei primi giorni della settimana prossima sarà possibile effettuare l’acquisto su tutti i canali di vendita, come il sito ita-airways e il call center.

L’operativo prevede:

3 voli al giorno per Alghero sia da Fiumicino che da Linate e viceversa.

3 voli al giorno per Olbia da Fiumicino e viceversa che diventano 4 nei mesi di luglio e agosto.

3 voli al giorno per Olbia da Linate e viceversa che diventano 4 nei mesi da giugno a settembre.

7 voli al giorno per Cagliari da Fiumicino e viceversa da maggio ad ottobre, 6 voli al giorno da novembre.

4 voli al giorno per Cagliari da Linate e viceversa da maggio a giugno; 5 voli nel mese di luglio, 6 voli da agosto ad ottobre e 4 voli da novembre.

“Con questi operativi ITA Airways garantirà i voli giornalieri con la Sardegna su tutte le sei principali rotte in Continuità Territoriale dai tre aeroporti sardi assicurando così la mobilità e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner.

Nonostante il momento di profonda incertezza anche a livello mondiale, la Compagnia di bandiera ha deciso di volare senza compensazioni da parte della Regione Sardegna garantendo egualmente un servizio pubblico a sostegno della popolazione sarda per dimostrare la sua volontà di contribuire fattivamente al Sistema Paese ed essere un pilastro per la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia.

ITA Airways continuerà a lavorare insieme a tutti gli stakeholder coinvolti per permettere che tale operazione rappresenti un’opportunità di valorizzazione delle attività a lungo termine”, afferma ITA Airways.

