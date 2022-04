News Brevi – 06.04.2022

TUIFly MAROC RIATTIVA IL COLLEGAMENTO TRA CASABLANCA E MILANO BERGAMO – La compagnia aerea TUIFly Maroc, nel corso della presentazione del programma operativo per l’estate 2022, ha annunciato la riattivazione del proprio collegamento tra Casablanca e Bergamo, che era stato avviato una prima volta nel 2019 e poi sospeso a causa della pandemia. Il collegamento, effettuato con un velivolo B737-800 da 189 posti, prevede due frequenze settimanali, giovedì e sabato, dal 4 giugno al 28 settembre 2022.

AIRBUS MetOp-SG-B WEATHER SATELLITE: LO SCATTEROMETER SUPERA I TEST – Il flight model dello Scatterometer Antenna Subsystem (SAS) dei MetOp Second Generation meteorological satellites è stato consegnato dopo quattro mesi di test approfonditi presso la struttura Airbus di Madrid. Ora sarà trasferito ad Airbus a Friedrichshafen (Germania) dove sarà integrato nel satellite insieme agli altri strumenti. Il SAS protoflight model è stato sottoposto a una lunga campagna di test in cui è stato sottoposto alle condizioni estreme che incontrerà durante il lancio e le operazioni in orbita. Questi test includevano: dispiegamento dell’antenna, ciclo termico, vibrazioni meccaniche e ambiente acustico. “Per noi è una pietra miliare molto importante in quanto si tratta di un sistema a tre antenne con un dispiegamento in orbita molto complesso”, ha affermato Luis Guerra, Head of Airbus Space Systems Spain. “I satelliti meteorologici MetOp-SG SAT-B si baseranno su due strumenti chiave con il contributo importante di Airbus in Spagna per svolgere la loro missione: lo Scatterometer (SCA) con Antenna Subsystem (SAS) e l’Ice Cloud Imager (ICI)”. Lo SCA con il suo principale sottosistema SAS è uno dei cinque strumenti a bordo di MetOp-SG SAT-B e fornirà una risoluzione doppia rispetto ai satelliti MetOp di prima generazione. Misurerà la velocità e la direzione del vento sulla superficie dell’oceano e si prevede che coprirà il 99% della superficie terrestre entro un periodo di 2 giorni e con una risoluzione di 25 chilometri. La serie di satelliti MetOp-SG SAT-B si concentra sull’uso di sensori a microonde. I dati aiuteranno a migliorare le previsioni meteorologiche numeriche – la spina dorsale delle previsioni meteorologiche quotidiane – a livello regionale e globale. Il primo lancio della missione MetOp-SG è previsto per il 2024 dopo il completamento dell’integrazione e dei test a livello di satellite. La vita operativa nominale di ciascuno dei tre satelliti MetOp-SG è di 7,5 anni, garantendo una copertura operativa completa per un periodo di 21 anni.

NORWEGIAN: TREND POSITIVO PER IL TRAFFICO A MARZO – I dati sul traffico di Norwegian per marzo hanno mostrato un trend positivo, con una crescita del numero di passeggeri e un load factor superiore all’80%. La compagnia ha recentemente riaperto diverse basi e rotte dirette in Europa e continuerà ad aumentare la capacità prima dell’estate. “Siamo particolarmente lieti che il load factor sia rimasto al di sopra dell’80%, nonostante l’introduzione di una capacità significativamente maggiore a marzo. I dati sulle prenotazioni sono migliorati nelle ultime settimane e siamo lieti di vedere questa continua tendenza al rialzo nel mercato. Stiamo assistendo a un intenso periodo di viaggi per Pasqua, con molti viaggiatori e diversi voli completi. Verso l’estate riapriremo e introdurremo nuove destinazioni e ora i nostri clienti possono scegliere tra quasi 280 rotte in Europa”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 940.149 passeggeri a marzo, rispetto ai 71.399 di marzo 2021. Il load factor è stato pari all’80,3%. A marzo Norwegian ha volato in media 48 aerei e il 99,4% degli scheduled flights è stato completato. La puntualità si è attestata al 90,1%. Nel summer program Norwegian opererà quasi 280 rotte verso destinazioni popolari in Europa, con una flotta di 70 aeromobili.

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO PER L’82° CENTRO COMBAT SAR – Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 aprile, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è intervenuto per soccorrere una donna infortunata sull’Isola di Mozia, nella Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala in provincia di Trapani. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Alle ore 15:00 l’elicottero è decollato per dirigersi presso il campo di calcio di Castellammare del Golfo per imbarcare due tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e partire nuovamente alla volta dell’Isola di Mozia. Una volta sull’area di operazioni, l’elicottero ha sbarcato la squadra del CNSAS e l’aerosoccorritore militare che hanno prontamente recuperato e stabilizzato la paziente assicurandola successivamente sulla barella. Completato il recupero della donna, l’elicottero è decollato alla volta dell’ospedale civico di Trapani, dove è atterrato pochi minuti dopo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA: NUOVO MEDIA CENTER E INVESTOR RELATIONS SITE – Air Canada ha presentato un Media Center online ridisegnato che crea uno sportello unico per giornalisti, organi di informazione, creatori di contenuti e il pubblico in cerca delle ultime notizie e informazioni di Air Canada. Il Media Center di Air Canada rende immediatamente disponibili ai giornalisti le informazioni essenziali e offre un facile accesso a risorse multimediali come foto e video che possono essere scaricati per l’uso. Fornisce inoltre contenuti esclusivi dietro le quinte e storie su Air Canada e le persone che lavorano presso la più grande compagnia aerea canadese. Insieme al nuovo Media Centre, Air Canada ha anche lanciato un rinnovato Investor Relations site. I visitatori possono accedere a informazioni finanziarie complete su Air Canada, inclusi materiali, eventi, rapporti annuali, documenti e altro. Inoltre, è disponibile una nuova funzione di avviso e-mail.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE COLLABORAZIONI PER GLI ONBOARD AND GROUND DINING PROGRAMS – Nell’ambito di una partnership esclusiva con la James Beard Foundation, American Airlines dà il benvenuto a Julia Coney ed Ellie Krieger nel suo elenco di pluripremiati professionisti della cucina. La collaborazione tra American e la James Beard Foundation è iniziata nel 2019. Sia Julia che Ellie collaboreranno agli onboard and ground dining programs. L’aggiunta dei due esperti culinari completa un programma culinario attentamente curato a terra e in volo. Julia Coney collaborerà al pluripremiato wine program di American, ridefinendo le sue offerte per riflettere le diverse preferenze dei clienti e assistendo nello sviluppo di programmi di educazione al vino per i membri del team. Coney aiuterà a costruire su un programma enologico già molto apprezzato. Ellie Krieger è una dietista e nutrizionista. Aiuterà a definire l’onboard well-being program di American e a progettare voci di menu nutrienti che promuovano un sano equilibrio.

SIKORSKY: PROSEGUONO I TEST DEL CH-53K – Dimostrando le sue capacità avanzate, il CH-53K® heavy lift helicopter ha completato le Initial Operational Test & Evaluation test vignettes (IOT&E), aprendo la strada alla prevista dichiarazione dell’U.S. Marine Corps riguardo l’Initial Operational Capability (IOC) entro la fine dell’anno, e una Full Rate Production decision nel 2023. Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha costruito quattro System Demonstration Test Article CH-53K helicopters e li ha consegnati al Marine Operational Test and Evaluation Squadron One (VMX-1), Jacksonville, Carolina del Nord, per supportare la seven-month evaluation, conclusa a marzo.

I TEAM DI DARPA, AFRL, LOCKHEED MARTIN E AEROJET ROCKETDYNE TESTANO CON SUCCESSO L’HAWC – I Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Air Force Research Lab (AFRL), Lockheed Martin e Aerojet Rocketdyne team hanno testato in volo con successo l’Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Questo volo storico ha raggiunto velocità superiori a Mach 5, altitudini superiori a 65.000 piedi e promuove la comprensione delle operazioni nel regime di volo ad alta velocità. “Il nostro lavoro con DARPA e AFRL sul programma HAWC dimostra che gli air-breathing hypersonic systems sono una soluzione conveniente per affrontare le minacce emergenti per la sicurezza globale”, ha affermato John Clark, vice president and general manager Lockheed Martin Skunk Works®.

ETIHAD E ABU DHABI AIRPORTS SI UNISCONO PER LANCIARE “MILES ON THE GO” – Abu Dhabi Airports, proprietario e gestore dei cinque aeroporti dell’emirato, ed Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, hanno firmato un accordo per lanciare ad Abu Dhabi il “Miles on the Go” product presso Abu Dhabi International Airport. I membri Etihad Guest ora possono accumulare e spendere istantaneamente Miglia Etihad Guest facendo acquisti presso i commercianti aderenti all’Abu Dhabi International Airport. Scaricando semplicemente l’app Etihad Guest e collegando fino a cinque carte Visa ai propri profili, i membri possono spendere le proprie miglia e ricevere cashback sulle proprie carte. La tecnologia di successo e prima nel suo genere “Miles on the Go” è stata lanciata nel 2020. Da allora ha vinto numerosi premi per l’innovazione e il settore.

EMBRAER E LA BRAZILIAN ARMY SIGLANO IL CONTRATTO PER LA PHASE TWO DEL SISFRON PROGRAM – Embraer e l’esercito brasiliano hanno firmato un contratto per lo sviluppo e l’attuazione della fase due dell’Army’s Strategic Program for the Integrated Border Monitoring System (SISFRON). L’annuncio è stato dato al FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) 2022, che si tiene presso l’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago, Cile, dal 5 al 10 aprile. Tra i più grandi progetti di sorveglianza delle frontiere del mondo, SISFRON mira a proteggere i confini del Brasile, coprendo un’estensione di 16.886 chilometri attraverso dieci paesi confinanti. SISFRON implementa una struttura di rilevamento, comando e controllo a sostegno dell’operazione delle Forze terrestri, agendo in modo integrato per rafforzare la presenza e la capacità di monitorare e agire ai confini. “La firma del SISFRON Phase Two contract è un importante riconoscimento dell’investimento e dell’impegno di Embraer nell’attuazione della Pilot Phase, che si avvale delle principali competenze dell’azienda applicate ai sistemi di terra. Siamo sicuri che la continuità dell’implementazione con la fase successiva ci consentirà di conservare e sviluppare ulteriormente le conoscenze e le tecnologie fondamentali per la sorveglianza delle frontiere brasiliane”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security.

EMBRAER: CONTRATTO CON LA BRAZILIAN ARMY PER QUATTRO ULTERIORI SABER M60 RADAR – Embraer e l’esercito brasiliano hanno firmato un contratto per estendere l’uso dei radar SABRE M60 per le Anti-Aircraft Artillery Units dell’esercito. L’annuncio è stato dato al FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) 2022. Ciò includerà l’acquisizione di quattro unità radar aggiuntive, nella sua versione 2.0, rafforzando la partnership stabilita tra l’esercito brasiliano ed Embraer nel continuo sviluppo, implementazione e miglioramento dell’equipaggiamento, che contribuisce ad aumentare le capacità di queste unità. L’acquisizione dei radar SABRE M60 fa parte della pianificazione strategica dell’esercito brasiliano 2020-2023 e amplia la capacità operativa delle forze di terra. Come risultato della partnership tra Embraer e l’esercito brasiliano nello sviluppo di un low-altitude anti-aircraft artillery radar, il radar SABRE M60 è sviluppato al 100% in Brasile, essendo entrato in funzione nel 2010 quando le prime unità sono state consegnate all’esercito. Nel 2019 è stata completata la fase di aggiornamento tecnologico che ha portato alla versione 2.0 già esportata.

PRATT & WHITNEY: SR TECHNICS ENTRA A FAR PARTE DEL GTF MRO NETWORK – Pratt & Whitney ha annunciato che amplierà il suo global network di fornitori che operano sul motore Pratt & Whitney GTF per includere SR Technics. La struttura con sede a Zurigo servirà i motori PW1100G-JM per la A320neo Family con full disassembly, assembly and test capability. L’annuncio è stato dato durante una cerimonia di firma a Zurigo. Per stare al passo con la flotta in crescita, il GTF MRO network continua ad espandersi in tutto il mondo. Marc Meredith, executive director of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney: “Con l’aumento degli ordini di motori, continuiamo a far crescere la nostra presenza MRO con fornitori di servizi di manutenzione di qualità in tutto il mondo, per garantire vicinanza e un servizio senza interruzioni ai nostri clienti. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SR Technics in questo prestigioso network of shops”. SR Technics è l’ultimo engine center ad essere annunciato in Europa all’interno del GTF MRO network, insieme a MTU Aero Engines e due facilities di Lufthansa Technik in Germania; EME AERO in Polonia; OGMA in Portogallo. “Siamo molto entusiasti di entrare a far parte del GTF MRO network”, ha affermato Jean-Marc Lenz, chief executive officer at SR Technics. “Questa è una pietra angolare importante nello sviluppo della nostra azienda, in linea con la nostra strategia per estendere le nostre capacità, fornendo servizi MRO per il motore GTF presso le nostre strutture a Zurigo. Con l’aggiunta del motore PW1100G-JM non solo stiamo ampliando il nostro portafoglio di prodotti, ma stiamo anche espandendo la nostra forza lavoro altamente qualificata e la nostra presenza in Svizzera”. Il GTF MRO network in espansione è composto dalle principali società MRO del settore. Attualmente ci sono 10 active GTF MRO engine centers in tutto il mondo. Il GTF MRO network fa parte delle soluzioni EngineWise® di Pratt & Whitney, che forniscono agli operatori una varietà di servizi aftermarket.