ITA Airways avvia i corsi per i cadetti piloti: 52 allievi riprendono la formazione

Ancora un segnale concreto della centralità della Formazione nelle attività di ITA Airways. Dopo l’apertura a gennaio dei Corsi Comando, che non si svolgevano da oltre 10 anni, la Compagnia ha deciso di riprendere, a partire del 7 aprile, i corsi MPL (Multi-crew Pilot Licence) di 52 cadetti che lo avevano iniziato nel 2018. Si tratta del percorso di studi per diventare piloti.

“ITA Airways ha voluto fortemente dare seguito a questa preziosa attività, richiedendo e ottenendo da ENAC le autorizzazioni necessarie per permettere a coloro che avevano iniziato questo percorso di completarlo considerando i crediti già maturati e quindi senza perdere quanto già svolto negli anni passati. A tal proposito è doveroso un ringraziamento ad ENAC per l’elevato e fattivo spirito di collaborazione per il compimento di questo progetto.

I corsi Multi-crew Pilot Licence rappresentano il massimo livello in termini di integrazione della scuola di pilotaggio con gli standard operativi di una compagnia aerea e mirano a formare allievi che ricopriranno inizialmente il ruolo di co-pilota per poi proseguire nel loro percorso di carriera.

I primi cadetti termineranno le attività addestrative nel prossimo mese di agosto e saranno pronti per l’ingresso nelle attività di linea sugli aeromobili Airbus A320 Family.

Dunque, ITA Airways continua a perseguire il suo impegno non solo verso la formazione, ma soprattutto verso le giovani generazioni offrendo l’opportunità di realizzare la loro passione conseguendo il brevetto per diventare piloti”, afferma ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)