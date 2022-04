La Summer di Aer Lingus si arricchisce con nuove tratte

Aer Lingus arricchisce l’operativo estivo con nuove tratte, via Dublino, per gli USA. Ripartono le tratte da Verona per Boston, Washington e New York e si aggiungono le tratte per Washington dagli aeroporti di Roma, Napoli e Venezia.

“Aer Lingus offre tariffe vantaggiose su tutte le sue rotte trasatlantiche dagli aeroporti italiani per gli USA a partire da 189€ a tratta, per voli a/r, tasse e spese inclusi. Grazie alla politica di prenotazione flessibile della compagnia, i clienti hanno la possibilità di modificare gratuitamente (nessuna penale per il cambio delle date di viaggio, ma potrebbe essere applicata una differenza tariffaria sui voli) le date di viaggio quante volte lo desiderano, fino a 7 giorni prima delle partenza.

Con Aer Lingus è facile raggiungere Boston per ammirare i suoi panorami mozzafiato, New York per immergersi nella cultura dei suoi quartieri, Los Angeles per vivere l’atmosfera glamour o Orlando per vivere un’esperienza elettrizzante nei suoi iconici parchi a tema. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo”, afferma Aer Lingus.

“Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 7 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Washington.

I passeggeri che voleranno da Dublino verso Washington DC, viaggeranno sul moderno A321neo LR di Aer Lingus. L’aeromobile sostenibile di nuova generazione di Aer Lingus vanta una maggiore efficienza dei consumi con una riduzione del 15% del consumo di carburante e una riduzione del 50% dell’impronta acustica, rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’aeromobile NEO offre ai passeggeri a bordo le più recenti innovazioni tra cui il Wi-Fi, l’illuminazione d’atmosfera a LED che aiuta i passeggeri a rilassarsi”, prosegue Aer Lingus.

Bill Byrne, Executive Vice-President US di Aer Lingus, ha commentato: “Siamo lieti di aver ripristinato ques’anno i collegamenti con gli Stati Uniti, operando 7 rotte, via Dublino, tra l’Italia e il Nord America. Questa estate rappresenta una fase entusiasmante per noi, dato che sono ripartite diverse apprezzate destinazioni statunitensi tra cui Los Angeles e Seattle oltre ad una maggiore frequenza sulla tratta per Washington”.

Sui voli transatlantici i clienti potranno beneficiare dei servizi di ristorazione e intrattenimento tra cui i film più recenti, programmi e serie TV, giochi e musica, oltre al collegamento Wi-Fi e all’app PressReader che offre ai passeggeri oltre 7.000 giornali e riviste digitali consultabili tramite il proprio dispositivo smart.

Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio.

(Ufficio Stampa Aer Lingus)