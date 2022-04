OMV fornisce ad Austrian Airlines sustainable aviation fuel in base all’accordo di partnership

“L’innovazione e le tecnologie orientate al futuro sono essenziali per raggiungere gli obiettivi relativi alle emissioni di gas serra. L’industria aeronautica svolge un ruolo importante in questo poiché rappresenta il 2,8% delle emissioni totali di CO2 in tutto il mondo. L’industria aeronautica deve decarbonizzare per raggiungere il suo obiettivo di carbon neutrality entro il 2050. Una delle leve più importanti è l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma Austrian Airlines.

OMV, insieme al suo partner di lunga data Austrian Airlines, si sta concentrando sul Sustainable Aviation Fuel prodotto nella raffineria OMV di Schwechat, una delle raffinerie più grandi e complesse d’Europa. A seguito della firma del contratto di fornitura alla fine del 2021, il primo SAF è stato consegnato nel marzo 2022 all’aeroporto internazionale di Vienna per il rifornimento degli aerei di Austrian Airlines.

“OMV sta implementando numerose misure per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità strategica e il carburante sostenibile per l’aviazione gioca un ruolo chiave nella nostra trasformazione. Stiamo pianificando di aumentare le vendite di SAF dalla nostra produzione da ca. 2.000 quest’anno a oltre 700.000 tonnellate all’anno entro il 2030. Con questo, affrontiamo la riduzione dei gas serra. Il primo traguardo è già stato raggiunto con la consegna del SAF al nostro partner di lunga data, Austrian Airlines. Attraverso questa cooperazione, dimostriamo la forza di due campioni nazionali, OMV e Austrian Airlines, che consolida ulteriormente l’Austria come hub dell’innovazione”, ha affermato Elena Skvortsova, Executive Officer for Marketing & Trading, OMV.

“L’aviazione continuerà a connettere persone e società in tutto il mondo. I carburanti sostenibili per l’aviazione sono una leva fondamentale per rendere i trasporti e la connettività carbon-neutral. Come prima compagnia aerea austriaca, stiamo già rifornindo i nostri aerei con SAF, avvicinandoci ulteriormente ai nostri obiettivi climatici”, ha affermato Michael Trestl, Chief Commercial Officer, Austrian Airlines.

Martijn van Koten, OMV Executive Board Member for Refining: “I Sustainable Aviation Fuel sono una tecnologia fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 nei viaggi aerei e dimostrano l’enorme potenziale di innovazione del settore. La produzione di SAF presso la nostra raffineria di Schwechat può essere considerata altamente efficiente non solo per l’uso di materie prime sostenibili di provenienza regionale, ma anche per l’uso delle infrastrutture esistenti per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento all’aeroporto internazionale di Vienna”.

“La filiera del nostro SAF non potrebbe essere più “austriaca”. La collaborazione con OMV mostra come tali innovazioni possano essere realizzate a livello regionale e dimostrare il potere visionario dell’Austria”, aggiunge Francesco Sciortino, Chief Operational Officer, Austrian Airlines.

Il Sustainable Aviation Fuel è prodotto da OMV co-processando materie prime sostenibili e regionali, come olio da cucina utilizzato. Rispetto al jet fuel convenzionale, il Suatainable Aviation Fuel offre una riduzione delle emissioni di gas serra di oltre l’80% durante l’intero ciclo di vita.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)