SWISS riduce gli sprechi alimentari con ‘SWISS Saveurs Pre-Order’ e ‘SWISS Saveurs To Go’

A partire da oggi, Swiss International Air Lines (SWISS) offre ai suoi ospiti in Economy Class sui suoi servizi a corto e medio raggio la possibilità di ordinare online tutto ciò che desiderano dall’attuale SWISS Saveurs menu prima del volo. La gamma di articoli disponibili si estende a tutti i prodotti preparati al momento come insalate, prodotti da forno dolci e panini realizzati secondo le ricette della Confiserie Sprüngli, la rinomata pasticcera svizzera, insieme al Beyond Meat Burger, offerto sui voli più lunghi.

Ognuno di questi articoli può essere facilmente preordinato fino a 36 ore prima della partenza tramite il link di prenotazione separato swiss.com/saveurs-preorder. La nuova opzione ‘SWISS Saveurs Pre-Order’ è disponibile per tutti i servizi a corto e medio raggio da o per Zurigo o Ginevra di durata di volo superiore a 50 minuti dal 20 aprile in poi. I clienti pagheranno l’articolo prenotato solo quando gli verrà servito dall’equipaggio di cabina durante il volo e lo riceveranno anche a un prezzo scontato.

“Ridurre gli sprechi ed evitare di dover smaltire inutilmente gli alimenti inutilizzati ha un ruolo fondamentale nella nostra strategia generale di sostenibilità”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Nel fornire questa nuova opzione di preordine, miriamo a migliorare ulteriormente la nostra capacità di allineare la produzione dei nostri prodotti alimentari a bordo appena preparati alla domanda dei clienti, riducendo così i volumi di prodotti alimentari inutilizzati che dobbiamo smaltire a bordo”.

Con gli stessi obiettivi in mente, SWISS lancerà un’altra iniziativa il 20 aprile. Con ‘SWISS Saveurs To Go’, il personale di cabina degli ultimi voli serali della giornata di ritorno a Zurigo e Ginevra, dopo il regolare servizio di bordo, offrirà ai propri passeggeri l’opportunità di ottenere gli articoli SWISS Saveurs ancora invenduti. La disponibilità di tali articoli sarà comunicata tramite un annuncio di volo poco prima dell’atterraggio; se disponibili, i prodotti in questione saranno offerti sotto forma di una ‘surprise bag’ contenente uno o due di tali articoli preparati al momento dall’equipaggio di cabina e a un prezzo notevolmente ridotto.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)