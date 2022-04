Il nuovo Challenger 3500 di Bombardier riconosciuto per l’eccellenza in Product Design

Bombardier annuncia che il suo nuovo business jet, il Challenger 3500, ha ottenuto il riconoscimento “Red Dot: Best of the Best” ai Red Dot Award: Product Design 2022. Il prestigioso Red Dot Award è uno dei i più ambiti riconoscimenti internazionali per l’eccellenza nel design e nell’innovazione.

“Il ‘Red Dot: Best of the Best’ viene assegnato per il design innovativo ed è il riconoscimento più alto del concorso, riservato ai migliori prodotti in una determinata categoria.

Il premio è una testimonianza del successo della Challenger platform di Bombardier ed è rappresentativo dello spirito innovativo dell’azienda e dell’approccio al miglioramento continuo. Il business jet Challenger 3500 è stato premiato come ‘Red Dot: Best of the Best’ nella Trains and Planes category”, afferma Bombardier.

“I team di progettazione di Bombardier sono veri maestri del loro mestiere e sono orgoglioso che il loro lavoro sul jet Challenger 3500 sia stato riconosciuto dalla giuria del Red Dot”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “La Challenger aircraft platform ha sempre offerto performance impressionanti, affidabilità e un volo fluido, sono entusiasta che il nuovo design degli interni e le caratteristiche tecnologiche che elevano la aircraft cabin experience siano stati riconosciuti da questo prestigioso premio”.

Bombardier ha concepito il business jet Challenger 3500 di nuova generazione attraverso un obiettivo sostenibile, introducendo interni ridisegnati con caratteristiche della cabina intelligenti e sostenibili, realizzate per combinare comfort e funzionalità. Migliorando ulteriormente la passenger experience, l’esclusivo e brevettato sedile Nuage di Bombardier è incluso nella configurazione standard del velivolo: è la prima volta che un sedile di questo calibro è disponibile nel super mid-size segment.

“La nostra giuria è rimasta particolarmente colpita dai prodotti che hanno vinto un ‘Red Dot: Best of the Best’. Questa distinzione è sinonimo di design innovativo per eccellenza. Solo una percentuale molto piccola di vincitori del concorso ha ricevuto questo titolo speciale. Questa distinzione è la prova che Bombardier ha creato un design brillante”, ha affermato il Professor Peter Zec, founder and CEO of the Red Dot Award.

Oltre alla sua firma di sostenibilità, il velivolo Challenger 3500 introduce anche caratteristiche tecnologiche nuove e innovative, come la prima voice-controlled cabin del settore per gestire i sistemi di illuminazione, temperatura e intrattenimento, caricabatterie wireless in tutta la cabina e l’unico 24-inch 4K display nella sua classe.

Il Red Dot Award è uno dei più prestigiosi design awards al mondo e premia l’innovazione, i concetti e le visioni. I vincitori di quest’anno saranno celebrati durante una cerimonia di premiazione il 20 giugno a Essen, Germania, e saranno inseriti nel Red Dot Design Yearbook.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)