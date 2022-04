Qatar Airways lancia la nuova campagna di rebranding

Qatar Airways ha lanciato una nuova e stimolante campagna di refresh del brand.

“Con lo slogan “Let’s Fly”, la compagnia aerea invita i passeggeri a viaggiare e creare ricordi indimenticabili, mentre il mondo riapre le sue porte. Con viaggi rimandati, occasioni familiari mancate e amici distanti negli ultimi due anni, la nuova campagna incoraggia i viaggiatori a intraprendere un eccezionale viaggio all’insegna della scoperta, già dal momento in cui salgono a bordo di Qatar Airways. Questa è la più grande collaborazione di marchio che la compagnia aerea abbia intrapreso in sette anni con la sua agenzia creativa partner, McCann London”, afferma Qatar Airways.

“Abbracciando l’iconico colore di Qatar Airways, un tappeto bordeaux invita i clienti nelle mete dei loro sogni, mentre una nuova canzone appositamente ideata, anch’essa intitolata “Let’s Fly”, stimola i viaggiatori a lasciarsi trasportare dalla compagnia aerea in un luogo nuovo. Quando i passeggeri entreranno negli accoglienti aerei di Qatar Airways, il loro viaggio dei desideri diventerà realtà; la vera esperienza inizia quando verranno accolti dal pluripremiato personale di bordo, simbolo del servizio a cinque stelle che rende Qatar Airways vincitore record, per ben sei volte, del titolo di ‘Compagnia Aerea dell’Anno’ di Skytrax”, prosegue Qatar Airways.

Oltre ad essere una delle compagnie aeree a non aver mai smesso di volare durante la pandemia, Qatar Airways ha visto crescere la sua rete fino a quasi 150 destinazioni in tutto il mondo, con circa 500 voli giornalieri che connettono persone e luoghi.

“L’ispirazione per una nuova avventura è dietro l’angolo: passeggiare in un suggestivo parco in una indimenticabile vacanza in città, camminare in punta di piedi sulla sabbia in una spiaggia da sogno, avvicinarsi alla fauna selvatica in un safari africano o semplicemente riunirsi con la famiglia e gli amici dopo un periodo trascorso lontano. Qualunque sia l’esperienza desiderata, Qatar Airways offre ogni tipo di soluzione”, conclude Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Group Chief Executive Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Il mondo ha affrontato molte sfide negli ultimi due anni e ora, mentre le persone iniziano a viaggiare di nuovo, ci auguriamo che quest’ultima campagna brand ispiri i clienti ad avere la fiducia necessaria per tornare a volare e vivere un viaggio indimenticabile con la Migliore Compagnia Aerea del Mondo. La nostra mission è invitare i viaggiatori, ovunque si trovino nel mondo, a creare ricordi e garantire che il viaggio sia parte della loro esperienza, non solo un modo per arrivare a destinazione. Stendiamo il tappeto rosso per invitare i nostri passeggeri a bordo e mostrare gli impareggiabili livelli di eccellenza del prodotto e del servizio che si possono sperimentare volando con Qatar Airways”.

A questo link il video della campagna.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)