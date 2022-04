Qatar Airways e IndiGo riattivano la cooperazione strategica

Qatar Airways e IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana, annunciano la riattivazione della loro cooperazione strategica a seguito della revoca della sospensione degli international scheduled flights da parte del governo indiano.

Qatar Airways opera attualmente 190 voli a settimana da e per 12 destinazioni in India, vale a dire Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Kochi, Kozhikode, Ahmedabad, Amritsar, Goa, Kolkata e Thiruvananthapuram. Attualmente IndiGo opera 154 voli a settimana tra Doha e otto città dell’India, tra cui Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Kochi, Kozhikode e Kannur.

Nell’ambito di questo esteso accordo di code-sharing, Qatar Airways inserirà il proprio codice sui voli operati da IndiGo tra Doha e Delhi, Mumbai, Hyderabad, a partire dal 25 aprile 2022, e Chennai, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, a partire dal 9 maggio 2022.

Sia i voli Qatar Airways che quelli IndiGo sono collegati in modo ottimale all’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport di Doha. Ciò consente ai passeggeri di beneficiare di collegamenti senza interruzioni e convenienti all’intera rete di rotte della compagnia aerea, inclusi Nord America, Europa, Africa e Asia/Australia.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La riattivazione della nostra partnership strategica con IndiGo è un’altra pietra miliare nello sviluppo dell’aviazione tra lo Stato del Qatar e l’India. Insieme, Qatar Airways e IndiGo offriranno oltre 340 voli a settimana verso 13 destinazioni in India. Mai prima d’ora la nostra partnership con IndiGo è stata più forte e la ripresa della nostra cooperazione strategica dimostra la resilienza, l’agilità e l’impegno che entrambi i partner hanno dimostrato nel superare le sfide della pandemia”.

Mr. Ronojoy Dutta, Wholetime Director and Chief Executive Officer, IndiGo, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di riattivare il nostro accordo di code-sharing con Qatar Airways, una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo. Siamo fiduciosi che questa forte partnership non solo amplierà le opportunità per i clienti, ma aumenterà anche il commercio e il turismo in entrambi i paesi. Con l’allentamento delle restrizioni, riteniamo che ciò creerà una crescita economica attraverso la connettività nazionale senza interruzioni di IndiGo. Non vediamo l’ora di servire i clienti, estendendo loro la nostra esperienza di viaggio puntuale, conveniente, cortese e senza problemi”.

Oltre a collegamenti più rapidi e convenienti da e per l’India, i membri del programma fedeltà Privilege Club di Qatar Airways beneficeranno della cooperazione strategica poiché presto i membri potranno accumulare Avios su tutti i voli in code-sharing operati da IndiGo. Allo stesso modo, le generose regole sul bagaglio di Qatar Airways, particolarmente importanti per i viaggiatori internazionali, si applicano a tutti i voli in code-sharing.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)