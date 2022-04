News Brevi – 20.04.2022

KLM: PARTENZE TRANQUILLE CON IL SERVIZIO “READY TO FLY” – KLM informa: “Grazie al time-saving “Ready to Fly” document check, i passeggeri KLM potranno risparmiare tempo durante il periodo delle vacanze facendo controllare i documenti di ingresso relativi a Covid-19 da casa o all’estero. Utilizzando questo servizio, possono far convalidare rapidamente e facilmente elementi come test PCR negativi, certificati sanitari e certificati di vaccinazione prima del viaggio. Ciò consentirà di risparmiare tempo e garantire la massima tranquillità una volta iniziato il viaggio, garantendo che tutti i documenti necessari relativi al Covid-19 siano in ordine. Il servizio “Ready to Fly” sarà disponibile per i passeggeri che viaggiano verso un’ampia gamma di destinazioni. Alcuni giorni prima della partenza, ai passeggeri dei voli KLM selezionati verrà chiesto via e-mail di raccogliere i documenti necessari per il loro viaggio. Possono caricare i relativi documenti fino a cinque ore prima della partenza. KLM li controllerà e risponderà via e-mail, di solito entro un’ora. Dopo aver ricevuto un “OK”, i passeggeri possono effettuare il check-in online su KLM.nl (o utilizzando l’app KLM) e ottenere la carta d’imbarco, che indicherà lo stato “Ready to Fly”. In aeroporto, i passeggeri dovranno presentare solo il passaporto o la carta d’identità e, se necessario, un visto. Il servizio “Ready to Fly” di KLM sarà disponibile per i passeggeri che volano da o attraverso Amsterdam verso Bonaire, Brasile, Canada, Curaçao, Dubai, Francia, Germania, Ghana, India, Istanbul, Italia, Kenya, Lima, Nigeria, Portogallo, St Martin, Sud Africa, Spagna e Stati Uniti. Per una panoramica completa, visitare: https://www.klm.nl/en/information/covid-19/covid-19-document-check”.

DELTA INAUGURA LA NUOVA INTERNATIONAL ARRIVALS FACILITY A SEATTLE – I clienti Delta diretti a Seattle sul flight 196 di martedì da Incheon, Corea del Sud, operato con Airbus A330-900neo, sono stati i primi ad entrare nella nuova International Arrivals Facility (IAF) di 450.000 piedi quadrati al Seattle-Tacoma International Airport. Questo arrivo ha ufficialmente dato il via all’apertura graduale della IAF a Seattle. “In qualità di più grande compagnia aerea globale di Seattle e più grande futuro utente di questa struttura, Delta offrirà una customer experience che non è seconda a nessuno per coloro che arrivano in questo gateway internazionale”, ha affermato Helda Durham – Director of Airport Operations in Seattle. “Sappiamo che l’IAF servirà come una porta d’ingresso memorabile a Seattle negli anni a venire”. Il mese scorso, Port of Seattle ha presentato l’IAF in un ricevimento VIP a cui Delta ha partecipato. I clienti internazionali in arrivo a SEA vedranno nuove aree di ritiro bagagli e disbrigo delle formalità doganali, nonché vari servizi. IAF aprirà ufficialmente ai passeggeri il 10 maggio, dopo un periodo di test operativi che inizia oggi con il primo volo in arrivo. La struttura all’avanguardia e progettata in modo sostenibile aumenterà il numero degli international-capable gates da 12 a 20, più che raddoppiando la capacità passeggeri a 2.600 passeggeri all’ora (rispetto ai 1.200 di oggi), migliorando la customer experience per tutti i viaggiatori. IAF aprirà ufficialmente in tempo per supportare l’intensa stagione di viaggi estiva di Delta. I clienti internazionali in arrivo a SEA sperimenteranno un’esperienza più rapida e confortevole, con tecnologie avanzate per il controllo passaporti, riducendo il tempo medio di connessione di circa 15 minuti. L’IAF di Seattle è solo uno dei tanti progetti di infrastrutture aeroportuali che Delta sta finanziando o su cui è stata impegnata da vicino negli ultimi anni e che ora stanno per debuttare. Solo poche settimane fa, Delta ha presentato la prima fase del suo progetto di trasformazione Delta Sky Way a LAX, con la New York LaGuardia Terminal C headhouse che aprirà nelle prossime settimane. Negli ultimi dieci anni la compagnia aerea ha investito oltre 12 miliardi di dollari in hub aeroportuali in tutto il paese, consolidando il suo impegno a modernizzare e migliorare l’esperienza di viaggio sia a terra che in volo.

IBERIA MANTIENE IL LIVELLO DEI CLIENTI IBERIA PLUS NEL 2022 – A causa della pandemia, nell’ultimo anno molti clienti di Iberia non hanno potuto viaggiare quanto avrebbero voluto. Nonostante ciò, Iberia desidera ringraziare i suoi clienti Iberia Plus per la fiducia e il contributo alla riattivazione dei viaggi e ha deciso di mantenere il loro livello nel programma, indipendentemente dal numero di voli effettuati nell’ultimo anno. Ciò consentirà loro di continuare a godere dei vantaggi del loro livello attuale nel programma Iberia Plus fino a marzo 2023. Inoltre, a tutti coloro che sono riusciti a mantenere o aumentare il livello con i propri mezzi, Iberia ha concesso un bonus di Punti Elite aggiuntivi, punti necessari per aumentare o mantenere il livello alla prossima revisione. Anche quest’anno le condizioni del programma fedeltà On Business per piccole, medie imprese e imprenditori sono state rese più flessibili: tutti i clienti del livello On3, il più alto del programma, manterranno il loro status nel corso del 2022, indipendentemente dal loro volume di viaggi e, per i clienti del livello On1, la spesa di viaggi necessaria per superare il livello è stata ridotta al 50% fino al 30 giugno 2022. Con tutto questo, Iberia vuole premiare i suoi clienti più assidui, sia nel programma Iberia Plus che nel programma On Business e, allo stesso tempo, stimolare la ripresa dei viaggi offrendo ai propri clienti i maggiori vantaggi possibili.

JETBLUE TECHNOLOGY VENTURES INVESTE IN TPG RISE CLIMATE – JetBlue Technology Ventures (JTV), società sussidiaria di JetBlue Airways, continua il suo impegno per creare un’industria dei viaggi più sostenibile attraverso il suo investimento come limited partner in TPG Rise Climate, climate investing strategy della global impact investing platform TPG Rise. TPG Rise Climate è un fondo di investimento multimiliardario focalizzato sul supporto di soluzioni climatiche su larga scala. Cerca di lavorare in collaborazione con le aziende, gli imprenditori e gli scienziati che stanno sperimentando soluzioni climatiche innovative in cinque sottosettori climatici chiave, di cui uno è il trasporto decarbonizzato. “Tutti i settori hanno qualcosa da guadagnare lavorando in modo collaborativo su soluzioni climatiche che contano. TPG Rise Climate sta dispiegando rapidamente capitale per affrontare l’aumento delle emissioni di carbonio nel mondo e siamo ansiosi di lavorare insieme al loro team per garantire che il futuro dei viaggi sia sostenibile”, ha affermato Amy Burr, President of JetBlue Technology Ventures. Come parte dell’investimento, JTV si unisce agli altri investitori aziendali del fondo che compongono la TPG Rise Climate Coalition, che mira a promuovere la condivisione delle conoscenze e le opportunità di investimento tra i suoi membri. Questa notizia segue l’annuncio che JTV e JetBlue sono entrati a far parte della Aviation Climate Taskforce, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata da 10 compagnie aeree e dal Boston Consulting Group per accelerare le scoperte nelle tecnologie emergenti per decarbonizzare l’aviazione. Ad oggi, JTV ha quattro investimenti attivi con un focus primario sulla tecnologia climatica sostenibile. Le sue due società in portafoglio più note sono Universal Hydrogen e Joby Aviation.

ICAO: SINGAPORE SUPPORTA LA RIPRESA, LA RESILIENZA E LA SOSTENIBILITA’ DELL’AVIAZIONE – Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary-General, ha intrapreso una recente missione a Singapore, dal 6 al 9 aprile 2022. Il fulcro della sua visita era quello di rafforzare il forte sostegno e la cooperazione di Singapore per una ripresa sostenibile e resiliente del trasporto aereo a livello regionale e globale, nonché in altri campi per il settore dell’aviazione civile mondiale. Il Segretario Generale ha avuto discussioni produttive su questo argomento con il Singapore Senior Minister of State for Transport, and Sustainability and the Environment, Dr. Amy Khor; il Permanent Secretary of the Ministry of Transport, Mr. Loh Ngai Seng; il Chairman of Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), Mr. Edmund Cheng; il Director-General and Deputy Director General of the CAAS, Mr. Han Kok Juan e vari altri alti funzionari. Il Segretario Generale e il Sig. Han Kok Juan hanno firmato un accordo per sviluppare e fornire congiuntamente un programma globale sulla ripresa e la resilienza dell’aviazione per i DGCA dei 193 Stati membri ICAO. Durante la visita, il Segretario generale si è anche impegnato in una tavola rotonda con i leader del settore aeronautico di Singapore, inclusi i rappresentanti delle compagnie aeree di Singapore, le associazioni di settore, le organizzazioni di manutenzione e riparazione, il mondo accademico e l’International Advisory Panel on Sustainability Air Hub. Gli incontri hanno esaminato questioni che comprendono le priorità di ripresa e le sfide post-pandemia affrontate dall’industria aeronautica, le strategie per affrontare la sostenibilità ambientale e operativa, la promozione della cultura della sicurezza, della sicurezza informatica e della resilienza informatica. Il Segretario generale ha anche partecipato al Pacific Small Island Developing States (PSIDS) Dialogue hybrid event e ha discusso con i Directors General of Civil Aviation (DGCAs) di Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Papua New Guinea, Singapore, Solomon Islands, Vanuatu. Il Segretario Generale ha inoltre visitato varie strutture aeronautiche tra cui Neste Asia Pacific, il più grande produttore mondiale di renewable diesel and jet fuel da rifiuti e residui, Sustainable Aviation Fuel (SAF), e ha discusso l’identificazione di strategie per ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra attraverso lo sviluppo dei SAF.

PRATT & WHITNEY E NAAEE ANNUNCIANO GLI E-STEM AWARDS – Pratt & Whitney annuncia i Pratt & Whitney E-STEM Awards, in collaborazione con la North American Association for Environmental Education (NAAEE). I premi garantiranno un totale di $250.000 USD per supportare programmi educativi innovativi E-STEM in tutto il mondo che sviluppano le competenze e la capacità per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni di utilizzare scienza, tecnologia, ingegneria e matematica per affrontare le sfide ambientali. Le organizzazioni non profit interessate possono saperne di più su prattwhitney.com/ESTEM. Le domande apriranno a maggio 2022. Insieme a NAAEE, Pratt & Whitney assegnerà alle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno dimostrato l’eccellenza nell’istruzione E-STEM un E-STEM award per l’eccellenza fino a $50.000 in tre regioni: Asia-Pacifico (APAC); Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA); Americhe. La partnership offrirà anche sovvenzioni regionali per l’innovazione E-STEM fino a $15.000 alle organizzazioni non profit interessate al lancio di nuovi programmi E-STEM. “Pratt & Whitney continua a spianare il futuro dell’aviazione sostenibile e, come parte di ciò, riconosciamo la necessità di coltivare la prossima generazione di ingegneri innovativi ed esperti di sostenibilità”, ha affermato Satheeshkumar Kumarasingam, Chief Transformation and Strategy Officer, Pratt & Whitney. “Gli E-STEM Awards daranno a più studenti l’opportunità di affrontare le sfide ambientali e ispirare soluzioni del mondo reale”.

PRATT & WHITNEY: OLTRE 100 DIPENDENTI VOLONTARI COME SUSTAINABILITY FOCALS – Oltre 100 dipendenti di Pratt & Whitney si sono offerti volontari come ‘sustainability focals’. Ricevono una formazione per garantire una chiara comprensione del valore della sostenibilità per il mondo, i loro clienti, le loro aree di lavoro e Pratt & Whitney. Tutti i motori Pratt & Whitney sono compatibili con 50% SAF. Oggi, gli ingegneri di Pratt & Whitney continuano questa leadership nel settore con tecnologie di propulsione di nuova generazione che ridurranno ulteriormente le emissioni di carbonio. Tali tecnologie includono ultra-high bypass ratio engines, thermally efficient engines, hybrid electric engines and hydrogen-powered engines.

NUOVO COLLEGAMENTO DOMESTICO PER QANTAS – Dall’8 luglio al 25 settembre 2022, Qantas opererà due voli settimanali di andata e ritorno tra Adelaide e Albury con il suo aereo Q300 da 50 posti. Il nuovo servizio sarà l’unico collegamento diretto tra South Australia e Albury, facendo risparmiare ai viaggiatori più di tre ore su un volo di andata e ritorno rispetto alle opzioni di volo alternative via Sydney o Melbourne. La nuova rotta significherà che Albury avrà per la prima volta collegamenti diretti con quattro capitali con Qantas: Sydney, Brisbane, Melbourne e Adelaide. Qantas aumenterà anche i servizi di andata e ritorno tra Albury e Brisbane da 7 a 10 ogni settimana, in risposta alla forte domanda sulla rotta.