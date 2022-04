Partnership tra Embraer Eve e Thales per sviluppare eVTOL aircraft

Eve UAM, LLC, una società Embraer, e Thales si sono uniti per supportare lo sviluppo dell’Eve electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) in Brasile. La partnership strategica prevede una serie di studi congiunti nell’arco di dodici mesi, iniziati a gennaio 2022, sulla fattibilità tecnica – economica e sull’adattabilità di un 100% electrically powered aircraft. Thales contribuirà anche con la sua esperienza nello sviluppo di avionics, electric, flight control, navigation, communication and connectivity systems.

“Questa partnership rafforzerà la posizione di Eve come attore leader nel mercato globale e il nostro impegno nel fornire una nuova modalità di trasporto urbano efficace e sostenibile. Embraer è un attore leader nel settore dell’aviazione in Brasile e nel mondo e ha collaborato con Thales per più di trent’anni, ora anche Eve farà leva su questa partnership”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve.

“Thales è attivamente impegnata nell’Urban Air Mobility. Siamo particolarmente orgogliosi di fare un nuovo passo in Brasile, unendoci a Eve in un progetto che può cambiare il gioco per la mobilità urbana sostenibile in tutto il mondo”, ha affermato Yannick Assouad, Executive-Vice President, Avionics, Thales. “Questa industria porterà molti vantaggi al Paese, in particolare per quanto riguarda l’ambiente, grazie all’uso di energia pulita”.

Sia il Thales Technological Space Centre in São José dos Campos, che il recentemente aperto Avionics Centre in São Bernardo do Campo, forniranno supporto ai team di Eve ed Embraer che lavorano al progetto, che si affideranno anche agli ingegneri Thales da Francia, Canada e Stati Uniti.

