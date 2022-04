Assaereo collabora con i vettori italiani per il rilancio del settore aereo

Assaereo, Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo che vede come associata ITA Airways, e i vettori aerei nazionali Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos ritrovano piena unità d’intenti in un’ottica di rappresentanza e tutela degli interessi del comparto delle compagnie aeree italiane, al fine di garantire una posizione unitaria del settore che possa agevolare i decisori pubblici nei processi di consultazione e di formazione delle scelte che toccano temi legati al settore del trasporto aereo

“I vettori italiani parteciperanno in via permanente ai lavori di Assaereo con l’obiettivo di individuare congiuntamente ulteriori iniziative di collaborazione per rappresentare gli interessi delle Compagnie nazionali e affrontare con una posizione condivisa e ben strutturata le sfide che attendono il settore, quasi totalmente escluso dalle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e duramente colpito dagli effetti del conflitto in Ucraina e già provato da due anni di pandemia da COVID-19.

Particolare attenzione verrà riservata a progetti che puntino a garantire il rilancio del settore con un focus particolare su decarbonizzazione e innovazione digitale. Il trasporto aereo italiano non può prescindere da un impegno prioritario sulla sostenibilità, da perseguire attraverso la realizzazione di obiettivi ESG ambiziosi per garantire all’Italia una connettività di qualità con una forte attenzione all’impatto ambientale”, afferma il comunicato.

“Assaereo e i vettori nazionali auspicano, con questa rinnovata collaborazione, di rafforzare il confronto costruttivo già proficuamente avviato con le Istituzioni competenti al fine di individuare le modalità e gli strumenti più opportuni a garantire un adeguato supporto al settore del trasporto aereo italiano affinché continui ad essere assicurata la mobilità dei cittadini italiani e la connettività del Paese, rendendosi sin da ora la loro disponibili a condividere ed illustrare le iniziative già condivise”, conclude Assaereo.

(Ufficio Stampa Assaereo)